Науковці знайшли в одному з озер США нову істоту, яка навела їх на цілу мережу прихованого життя (відео)

Науковці з Університету Юти виявили новий вид нематод, крихітних черв'яків, які живуть у мікробіалітах Великого Солоного озера. Це перше знахідка нематод в цьому надзвичайно солоному середовищі, яке раніше вважалося непридатним для життя багатоклітинних організмів.

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Відкриття має значні наслідки для нашого розуміння меж життя на Землі та може допомогти нам у пошуках життя на інших планетах, пише Унівеситет Юти.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the Royal Society B, очолив професор біології Майкл Вернер та його докторант Джулі Юнг.

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Нематоди - найпоширеніший тип тварин на Землі, але їх ніколи не знаходили в таких солоних водах, як Велике Солоне озеро.

Щоб знайти їх, Юнг розбила зразки мікробіалітів молотком, що призвело до виявлення тисяч нематод кількох видів.

Вчені вважають, що нематоди харчуються бактеріями, які ростуть на мікробіалітах.

Відкриття нематод у Великому Солоному озері свідчить про те, що життя може існувати в набагато екстремальніших умовах, ніж вважалося раніше.

"Це захоплює деяку уяву щодо інших планет, де ми можемо знайти складне багатоклітинне життя", - сказав Вернер.

"Якби на Марсі також було життя, він міг би зараз виглядати трохи схожим на Північний рукав озера] який є ультрасолоним", – додав науковець.

Мікробіаліти, які є домом для нематод, відіграють важливу роль у цій екосистемі. Однак мікробіаліти зараз знаходяться під загрозою через зниження рівня води в озері. Це може мати негативний вплив на всю екосистему Великого Солоного озера.

"Це відкриття підкреслює важливість збереження Великого Солоного озера", - сказав Вернер.

Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.

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