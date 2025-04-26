Чому собака відмовляється від прогулянок: ветеринари пояснили причини та методи боротьби

Іноді трапляється так, що дорослий собака раптово перестає хотіти виходити на прогулянку, хоча загалом виглядає здоровим і не проявляє тривоги. На це можуть різні причини.

Ветеринар Марк дос Анхос (DVM), який має великий досвід роботи з тваринами по всьому світу, розповів для yahoo, з чим може бути пов’язана така поведінка. За словами фахівця, найчастіше небажання собаки гуляти пов’язане з медичними причинами.

Для великих порід це, як правило, симптоми артриту, що розвивається через дисплазію тазостегнових або ліктьових суглобів, а також через травми колін.

це, як правило, симптоми артриту, що розвивається через дисплазію тазостегнових або ліктьових суглобів, а також через травми колін. Для маленьких собак типовою проблемою є подразнення подушечок лап — взимку через контакт із сіллю, а влітку через гарячі поверхні, як-от розпечена плитка.

Що можна зробити вдома

Перш за все, уважно огляньте лапи улюбленця: чи немає виразок, почервоніння або запалень. Якщо все виглядає нормально, зверніть увагу на суглоби — можливо, є ознаки артриту: хрускіт, скутість рухів, або собаці боляче рухати лапами.

Симптоми, які можуть вказувати на артрит:

собака не хоче йти на прогулянку;

повільно підводиться після відпочинку;

скутість у рухах, особливо вранці;

біг з задніми лапами, що рухаються синхронно, як у кролика.

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Як лікувати артрит у собак

Лікування завжди потрібно обговорювати з ветеринаром. Проте, на думку дос Анхоса, варто звернути увагу на харчування: спеціалізований корм або додавання до раціону джерел омега-3 жирних кислот (наприклад, сардини) може полегшити симптоми.

Важливо пам’ятати, що артрит — хронічне захворювання, і воно розвивається поступово. Господарі можуть довго не помічати змін у поведінці собаки.

Якщо ж ветеринар діагностує артрит, він може призначити протизапальні препарати для зменшення болю.

Інші можливі причини небажання гуляти

Не завжди справа у здоров’ї. Іноді собака відмовляється виходити на вулицю через:

страх після неприємного досвіду;

занадто тугий ошийник, який викликає дискомфорт;

несприятливі погодні умови — спека, дощ, мороз.

Як допомогти собаці, якщо вона здорова

Спробуйте вийти на прогулянку без повідка (звісно, у безпечному місці). Дослідження показують, що без повідка собаки почуваються більш розслаблено і вільно.

(звісно, у безпечному місці). Дослідження показують, що без повідка собаки почуваються більш розслаблено і вільно. Перевірте, чи ошийник не натирає;

Уникайте місць або ситуацій, які могли викликати страх.

Уважне спостереження, турбота та консультація з ветеринаром допоможуть з’ясувати справжню причину відмови від прогулянок і знайти правильне рішення.

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