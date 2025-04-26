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Соціум

Чому собака відмовляється від прогулянок: ветеринари пояснили причини та методи боротьби

Ціхоцька Марія

Чому собака відмовляється від прогулянок: ветеринари пояснили причини та методи боротьби
Деколи дорослий собака раптово перестає хотіти виходити на прогулянку

Іноді трапляється так, що дорослий собака раптово перестає хотіти виходити на прогулянку, хоча загалом виглядає здоровим і не проявляє тривоги. На це можуть різні причини.

Ветеринар Марк дос Анхос (DVM), який має великий досвід роботи з тваринами по всьому світу, розповів для yahoo, з чим може бути пов’язана така поведінка. За словами фахівця, найчастіше небажання собаки гуляти пов’язане з медичними причинами.

  • Для великих порід це, як правило, симптоми артриту, що розвивається через дисплазію тазостегнових або ліктьових суглобів, а також через травми колін.
  • Для маленьких собак типовою проблемою є подразнення подушечок лап — взимку через контакт із сіллю, а влітку через гарячі поверхні, як-от розпечена плитка.

Що можна зробити вдома

Перш за все, уважно огляньте лапи улюбленця: чи немає виразок, почервоніння або запалень. Якщо все виглядає нормально, зверніть увагу на суглоби — можливо, є ознаки артриту: хрускіт, скутість рухів, або собаці боляче рухати лапами.

Симптоми, які можуть вказувати на артрит:

  • собака не хоче йти на прогулянку;
  • повільно підводиться після відпочинку;
  • скутість у рухах, особливо вранці;
  • біг з задніми лапами, що рухаються синхронно, як у кролика.

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Як лікувати артрит у собак

Лікування завжди потрібно обговорювати з ветеринаром. Проте, на думку дос Анхоса, варто звернути увагу на харчування: спеціалізований корм або додавання до раціону джерел омега-3 жирних кислот (наприклад, сардини) може полегшити симптоми.

Важливо пам’ятати, що артрит — хронічне захворювання, і воно розвивається поступово. Господарі можуть довго не помічати змін у поведінці собаки.

Якщо ж ветеринар діагностує артрит, він може призначити протизапальні препарати для зменшення болю.

Інші можливі причини небажання гуляти

Не завжди справа у здоров’ї. Іноді собака відмовляється виходити на вулицю через:

  • страх після неприємного досвіду;
  • занадто тугий ошийник, який викликає дискомфорт;
  • несприятливі погодні умови — спека, дощ, мороз.

Як допомогти собаці, якщо вона здорова

  • Спробуйте вийти на прогулянку без повідка (звісно, у безпечному місці). Дослідження показують, що без повідка собаки почуваються більш розслаблено і вільно.
  • Перевірте, чи ошийник не натирає;
  • Уникайте місць або ситуацій, які могли викликати страх.

Уважне спостереження, турбота та консультація з ветеринаром допоможуть з’ясувати справжню причину відмови від прогулянок і знайти правильне рішення.

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