Неймовірний аромат: рецепт пікантної аджики на зиму

Аджика — це традиційна кавказька приправа, яка ідеально доповнює м'ясні страви та багато інших страв. Хоча цю пікантну суміш можна придбати в будь-якому супермаркеті, домашня аджика завжди смачніша і корисніша. Пропонуємо вам випробувані способи приготування ароматної приправи з кабачків чи томатів для довготривалого зберігання.

Корисна порада: при приготуванні аджики без термічної обробки обов'язково додавайте в банку розтертий аспірин — це допоможе запобігти появі плісняви.

Овочево-фруктова аджика для зимового запасу

Інгредієнти:

Томати — 3 кг

Яблука — 500 г

Морква — 500 г

Солодкий перець — 500 г

Гострий перець — 2 стручки

Часник — 150 г

Олія соняшникова — 100 мл

Столовий оцет 9% — 50 мл

Цукор-пісок — 2 ст. л

Кухонна сіль — 1,5 ст. л

Спосіб приготування:

Ретельно промийте овочі та яблука, вилучіть насіннєвий матеріал і подрібніть інгредієнти на невеликі шматки. Перемелюйте продукти в блендері до отримання однорідної консистенції, часник обробіть окремо. Перелийте овочеву суміш у каструлю і поставте на плиту. Тушкуйте протягом 1,5 години до отримання густої маси, після чого введіть сіль, цукор, оцет, соняшникову олію. Ретельно змішайте, доведіть до кипіння і продовжуйте варіння ще 10 хвилин, в кінці додавши часник. Готову аджику розкладіть по попередньо стерилізованих ємкостях і герметично закрийте.

Пікантна аджика з хрономНеобхідні продукти:

Зрілі томати — 2,5 кг

Солодкий перець — 500 г

Гіркий перець — 300 г

Часник — 150 г

Корінь хрону — 250 г

Соняшникова олія — 0,5 склянки

Столовий оцет 6% — 1 склянка

Цукор — 4 ст. л

Сіль — 2 ст. л

Технологія приготування:

Корінь хрону промийте під проточною водою, очистіть від шкірки і наріжте на фрагменти. Подрібніть у блендері разом із часником, туди ж додайте гострий перець. Томати промийте, порубайте на частини і також обробіть блендером, аналогічно вчиніть із солодким перцем. Ретельно з'єднайте всі компоненти, після чого введіть півсклянки олії, склянку оцту, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі і встановіть каструлю на вогонь. Готуйте суміш протягом години, потім розлийте по стерилізованим емкостям.

