Не потребує багато уваги та почувається комфортно у маленькому просторі: яка порода котів підходить для квартири

Життя у квартирі зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від мрії завести кота. Ба більше, деякі породи почуваються найкраще саме у спокійній домашній атмосфері з обмеженим простором.

Про це пише Paradepets. Якщо ви шукаєте врівноваженого улюбленця, який не потребує постійної уваги та нескінченних розваг, чудовим варіантом може стати британська короткошерста кішка.

Ідеальний кіт для квартири

Експерти зазначають, що британські короткошерсті коти спокійні, тихі та добре пристосовані до життя в квартирі. Вони можуть годинами відпочивати у своєму улюбленому місці, не створюючи зайвого шуму й не вимагаючи уваги щохвилини.

Головна риса цієї породи — поєднання самостійності та прихильності до господаря. Такі коти люблять бути поруч із людьми, однак не нав’язуються та не потребують надмірно активних ігор.

Спокійний характер і любов до порядку

Британці від природи врівноважені. Вони рідко проявляють надмірну активність, не прагнуть підкорити всі шафи та полиці, не відзначаються гучною "балакучістю" і швидко звикають до стабільного розпорядку дня.

Саме тому вони добре підходять людям, які цінують спокій і комфорт у домі.

Що потрібно для комфорту кота

Для щасливого життя британській короткошерстій кішці не потрібні дорогі аксесуари чи велика кількість меблів.

Фахівці радять облаштувати простий затишний куточок — м’яке лежанку, полицю або котячий комплекс, де тварина зможе відпочивати та спостерігати за довкіллям.

Особливо вдалим рішенням стане місце біля вікна. Там кіт зможе годинами спостерігати за вулицею, залишаючись у безпеці та почуваючись задоволеним.

Добре адаптуються до міського життя

Для мешканців багатоповерхівок британські коти є справжньою знахідкою. Вони легко звикають до звуків під’їзду, шуму дверей чи сусідів і зазвичай не реагують на дрібні побутові подразники.

Це надійні та спокійні компаньйони, які приносять у дім затишок, не створюють зайвих клопотів і чудово почуваються навіть у невеликій квартирі.

