Не вимагатимуть багато: топ невибагливих порід собак

Обираючи собаку як компаньйона, майбутні власники зазвичай звертають увагу не лише на зовнішність, а й на темперамент, рівень активності, потреби в догляді та сумісність із власним ритмом життя. Для людей із напруженим графіком, невеликим житлом або обмеженим часом на догляд особливо важливі породи, які не вимагають складного грумінгу, постійного інтенсивного навантаження та надмірної уваги.

Експерт із зооіндустрії Аксель Лагеркранц у коментарі для видання Express назвав чотири породи, які вважаються відносно невибагливими та добре підходять для сучасного способу життя. Про це повідомило видання Express.

Французький бульдог — один із найпопулярніших компаньйонів для міського життя. Коротка шерсть майже не линяє, тому догляд зводиться до мінімуму: достатньо регулярного протирання вологою серветкою та періодичного чищення складок на мордочці. Ці собаки спокійні, люблять бути поруч із господарем і не потребують багато простору чи довгих прогулянок — вистачить кількох коротких виходів на вулицю щодня.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль — ніжна, лагідна та надзвичайно контактна порода. Шерсть середньої довжини линяє помірно, а догляд не становить труднощів: достатньо регулярного вичісування та купання раз на кілька місяців. Кавалери чудово адаптуються до квартири, швидко привчаються до лотка або коротких прогулянок і обожнюють проводити час із сім’єю, включно з дітьми.

Такса — маленька, але дуже витривала собака з характером. Короткошерсті різновиди практично не потребують грумінгу — шерсть самоочищається, а линька мінімальна. Такси активні, але не гіперактивні: їм достатньо кількох прогулянок і ігор удома. Вони легко пристосовуються до будь-яких умов і чудово почуваються як у квартирі, так і в будинку з садом.

Грейхаунд (англійський хорт) часто асоціюється з високою швидкістю та активністю, але насправді це одна з найспокійніших домашніх порід. Коротка гладка шерсть майже не линяє й не вимагає особливого догляду. Грейхаунди обожнюють короткі інтенсивні пробіжки, після яких можуть годинами відпочивати на дивані. Вони незалежні, добре переносять самотність і ідеально підходять для людей, які хочуть собаку з мінімальними потребами в догляді, але з елегантним виглядом і спокійним характером.

Експерт підкреслює: навіть найневибагливіші породи потребують базового догляду та уваги. Для здоров’я та добробуту собаки важливі:

збалансоване харчування, підібране за розміром, віком і рівнем активності;

щоденні прогулянки (хоч і короткі) та ігри;

регулярні візити до ветеринара та профілактичні щеплення;

розумова стимуляція — іграшки-головоломки, тренування, нові команди;

комфортне місце для відпочинку та достатньо уваги й любові від господаря.

