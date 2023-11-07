Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)

6 листопада через сильні спалахи на Сонці спостерігалася шестибальна магнітна буря, яка триває й нині. Лише 8 листопада геомагнітні коливання на Землі спадуть до двох балів.

Унаслідок потужної магнітної бурі у різних куточках нашої планети спостерігалися полярні сяйва. Як повідомляє The Watchers, сяйво напряму пов'язане з магнітними бурями, це стається коли сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою Землі. Стикаючись з магнітосферою нашої планети, енергія Сонця провокує геомагнітну активність.

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Магнітні бурі у листопаді

За даними сервісу "Метеоагент", упродовж наступних 3 днів очікується, що сонячна активність буде низькою. Сонячні удари можуть повторитися 9 листопада – геомагнітні коливання сягатимуть 4 балів.

З 10 по 13 листопада магнітні бурі будуть маловідчутними – до двох балів.

14 листопада K-індекс геомагнітних ударів становитиме 4 бали.

З 15 по 21 листопада можливі двобальні бурі, а 22 листопада сила ударів зросте до четвертого К-індексу.

Нагадаємо, 5 листопада мешканці України спостерігали в небі червоно-рожеве північне сяйво "Аврора". В астрономічній обсерваторії НАНУ сказали, чи будуть полярні сяйва в Україні звичним явищем.

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