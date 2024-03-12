Мед, качка та капуста: Авраменко розповів, як у різних народах називають своїх коханих

У кожній мові є свої слова кохання. Однак те, як звертатися до коханих також залежить від ментальностей та особливостей окремих народів.

Як представники різних націй називають своїх коханих розповів мовознавець Олександр Авраменко. Цим він поділився для "Сніданку з 1+1".

"Ми українці, аби виявити ніжні почуття, вживаємо слова киця, котик, зайчик, сонечко, зіронька, а також епітети коханий, або кохана, любий, чи люба. Але різні народи по-різному виявляють у словах свої почуття", – зазначив він.

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Зокрема, італійці називають коханих "tesoro" – скарб, або "stella" – зіронька. Американці використовують слова "lovebug" – любовний жучок, "honey" – мед, або "babe" – крихітка.

"Британці звертаючись до коханої людини вживають традиційне "love". Або "duck", у буквальному перекладі – качка", – додав Авраменко.

Мовознавець вказав, що найбільш незвично звучить французьке "mon chou", що буквально перекладається як "моя капуста".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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