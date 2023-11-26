Кондиціонер чи обігрівач: чим дешевше обігріти будинок

Вибір між кондиціонером та електрообігрівачем для обігріву будинку може залежати від кількох факторів, таких як кліматичні умови, ефективність пристроїв та вартість електроенергії.

Експерти з moyo назвали кілька важливих аспектів та порівняли обидва прилади.

Електрообігрівач: зазвичай ці прилади є менш витратними у покупці, але їхня енергоефективність може бути нижчою, оскільки вони працюють на основі обігріву повітря навколо них.

Кондиціонер: сучасні кондиціонери з опцією обігріву можуть бути більш енергоефективними, оскільки вони можуть використовувати теплообмін із зовнішнім середовищем для обігріву.

Якщо аналізувати співвідношення ціна/потужність, то кондиціонер "програє" тепловентилятору, керамічному або інфрачервоному обігрівачу.

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"Техніка для кондиціонування вигадана для охолодження приміщень, а обігрів — допоміжна функція… Якщо порівнювати чисто за ефективністю, що краще: інверторний кондиціонер або обігрівач, то спліт-система краще. Однак вибір бажано робити на основі кількох критеріїв", – кажуть фахівці.

Що економніше: обігрівач чи кондиціонер

Зазначається, що нагрівачі перетворюють енергію з електричної мережі на теплову. В результаті 1 кВт електроенергії дозволяє одержати максимум 1 кВт тепла. Кондиціонер працює за принципом "теплового насоса", тому вихід теплової енергії виходить у рази більшим.

Фахівці додали, що кондиціонер з низькою енергоефективністю у 2-3 рази економніший за обігрівач аналогічної потужності при роботі в штатних умовах. Однак якщо порівнювати їхню роботу в діапазоні від мінус 10 до мінус 15 градусів, то спліт-система навряд чи дозволить економити.

Вони зауважили, що для клімату, який притаманний Києву, відповідь на питання, що більш економічне: кондиціонер або нагрівач, "однозначно на користь 2-блочного агрегату".

"Спліт-система у 1,5-2 рази економніша взимку та у 2-5 разів краще, якщо брати весь опалювальний сезон", – резюмували експерти.

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