Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай: 5 перевірених методів
Якщо на вашому городі зменшується врожайність і рослини часто хворіють або виглядають кволими, це може свідчити про проблеми з ґрунтом. Ймовірно, він втратив свою родючість.
Які кроки необхідно зробити, щоб усунути цю проблему та відновити якість ґрунту? Про це розповідає команда UAportal спільно з ТСН.
Способи відновлення родючості ґрунту
- Органічні добрива сприяють покращенню структури ґрунту, підвищенню вмісту органічних речовин і здатності утримувати вологу. Курячий послід насичує ґрунт азотом, калієм та фосфором, гній і перегній забезпечують довготривале живлення, а сидерати допомагають покращити структуру ґрунту.
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- Сівозміна сприятиме запобіганню виснаженню ґрунту. Особливо ефективно буде час від часу висаджувати на виснажених ділянках бобові культури, оскільки вони збагачують землю азотом за рахунок фіксування цього мінералу.
- Обробка ґрунту вапном. Досвідчені садівники радять додавати вапно один раз на 3-5 років. Це сприяє зниженню кислотності ґрунту і значно підвищує його родючість.
- Стимулятори росту. Фахівці з агрономії рекомендують використовувати засоби, що містять гумінові кислоти та мікроелементи, які активізують діяльність корисних мікроорганізмів у ґрунті. Застосування таких препаратів сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин овочевими культурами.
- Весняне або осіннє глибоке орання. Для того, щоб "оновити" ґрунт, його необхідно орати або навесні, або під зиму. Це дозволить наситити землю киснем і підняти на поверхню корисні речовини, які за сезон накопичилися в глибинних шарах ґрунту.
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