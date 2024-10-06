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Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай: 5 перевірених методів

Анастасія Крищук

Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай: 5 перевірених методів
Як відновити ґрунт. Джерело: pixabay

Якщо на вашому городі зменшується врожайність і рослини часто хворіють або виглядають кволими, це може свідчити про проблеми з ґрунтом. Ймовірно, він втратив свою родючість.

Які кроки необхідно зробити, щоб усунути цю проблему та відновити якість ґрунту? Про це розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Способи відновлення родючості ґрунту

  • Органічні добрива сприяють покращенню структури ґрунту, підвищенню вмісту органічних речовин і здатності утримувати вологу. Курячий послід насичує ґрунт азотом, калієм та фосфором, гній і перегній забезпечують довготривале живлення, а сидерати допомагають покращити структуру ґрунту.

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  • Сівозміна сприятиме запобіганню виснаженню ґрунту. Особливо ефективно буде час від часу висаджувати на виснажених ділянках бобові культури, оскільки вони збагачують землю азотом за рахунок фіксування цього мінералу.
  • Обробка ґрунту вапном. Досвідчені садівники радять додавати вапно один раз на 3-5 років. Це сприяє зниженню кислотності ґрунту і значно підвищує його родючість.
  • Стимулятори росту. Фахівці з агрономії рекомендують використовувати засоби, що містять гумінові кислоти та мікроелементи, які активізують діяльність корисних мікроорганізмів у ґрунті. Застосування таких препаратів сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин овочевими культурами.
  • Весняне або осіннє глибоке орання. Для того, щоб "оновити" ґрунт, його необхідно орати або навесні, або під зиму. Це дозволить наситити землю киснем і підняти на поверхню корисні речовини, які за сезон накопичилися в глибинних шарах ґрунту.

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