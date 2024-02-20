Як та коли сіяти перець на розсаду в кінці лютого: корисні поради

Як і коли сіяти розсаду перцю

Перець – популярний овоч, який використовується в багатьох стравах. Вирощування розсади перцю самостійно може здатися складним завданням, але з правильними знаннями та підходом це можливо зробити успішно.

Вирощування розсади перцю – це цікавий і корисний досвід, який дозволить вам отримати свіжі та смачні овочі. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

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Коли сіяти перець на розсаду:

Лютий: 15, 16, 19-21, 27-29.

15, 16, 19-21, 27-29. Березень: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.

1-6, 13, 14, 17-19, 26-31. Квітень: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.

Підготовка ґрунту:

Перець любить легкий поживний ґрунт.

До готової універсальної землі рекомендується додати шосту частину піску.

Самостійно приготована ґрунтосуміш: 2 частини перегною/дернової землі, 2 частини торфу, 1 частина піску.

За два тижні до посіву пролийте ґрунт окропом або прогрійте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин.

Підготовка насіння:

Домашнє насіння знезаразити в розчині марганцівки (1 г на 100 мл води, 20 хвилин).

Для стимуляції росту замочити в розчині стимулятора або мінеральних добрив (4-5 годин).

Промити в чистій воді.

Придбане насіння не потребує підготовки.

Посів насіння:

Використовуйте стаканчики (200-300 мл) з дренажними отворами, торф'яні горщики або таблетки.

Засипте підготовлений субстрат.

Посійте насіння у вологий ґрунт, присипте шаром ґрунту до 0,5 см.

Накрийте плівкою для збереження вологи.

Знімайте плівку для провітрювання та поливу з пульверизатора.

Сходи з'являться через 5-10 днів (залежно від температури).

Догляд за розсадою:

Забезпечте температуру +25-28°C до сходів, +20-22°C після.

Здійснюйте регулярний полив, не допускаючи пересихання ґрунту.

Забезпечте доступ до сонячного світла.

Після появи 2-3 справжніх листків проведіть пікірування (пересадку) в окремі ємності.

Загартовуйте розсаду перед висадкою у відкритий ґрунт.

Рекомендовані сорти перцю для розсади:

Для раннього врожаю: "Енкарнація", "Агата", "Подарунок Молдови".

Для середньостиглого врожаю: "Каліфорнійське диво", "Єлисавет", "Товстий барон".

"Каліфорнійське диво", "Єлисавет", "Товстий барон". Для пізнього врожаю: "Іван-да-Мар'я", "Волове серце", "Атлант".

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