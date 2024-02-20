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Як та коли сіяти перець на розсаду в кінці лютого: корисні поради

Ігор Романько

Як і коли сіяти розсаду перцю

Перець – популярний овоч, який використовується в багатьох стравах. Вирощування розсади перцю самостійно може здатися складним завданням, але з правильними знаннями та підходом це можливо зробити успішно.

Вирощування розсади перцю – це цікавий і корисний досвід, який дозволить вам отримати свіжі та смачні овочі. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

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Коли сіяти перець на розсаду:

  • Лютий: 15, 16, 19-21, 27-29.
  • Березень: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.
  • Квітень: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.

Підготовка ґрунту:

  • Перець любить легкий поживний ґрунт.
  • До готової універсальної землі рекомендується додати шосту частину піску.
  • Самостійно приготована ґрунтосуміш: 2 частини перегною/дернової землі, 2 частини торфу, 1 частина піску.
  • За два тижні до посіву пролийте ґрунт окропом або прогрійте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин.

Підготовка насіння:

  • Домашнє насіння знезаразити в розчині марганцівки (1 г на 100 мл води, 20 хвилин).
  • Для стимуляції росту замочити в розчині стимулятора або мінеральних добрив (4-5 годин).
  • Промити в чистій воді.
  • Придбане насіння не потребує підготовки.

Посів насіння:

  • Використовуйте стаканчики (200-300 мл) з дренажними отворами, торф'яні горщики або таблетки.
  • Засипте підготовлений субстрат.
  • Посійте насіння у вологий ґрунт, присипте шаром ґрунту до 0,5 см.
  • Накрийте плівкою для збереження вологи.
  • Знімайте плівку для провітрювання та поливу з пульверизатора.
  • Сходи з'являться через 5-10 днів (залежно від температури).

Догляд за розсадою:

  • Забезпечте температуру +25-28°C до сходів, +20-22°C після.
  • Здійснюйте регулярний полив, не допускаючи пересихання ґрунту.
  • Забезпечте доступ до сонячного світла.
  • Після появи 2-3 справжніх листків проведіть пікірування (пересадку) в окремі ємності.
  • Загартовуйте розсаду перед висадкою у відкритий ґрунт.

Рекомендовані сорти перцю для розсади:

  • Для раннього врожаю: "Енкарнація", "Агата", "Подарунок Молдови".
  • Для середньостиглого врожаю: "Каліфорнійське диво", "Єлисавет", "Товстий барон".
  • Для пізнього врожаю: "Іван-да-Мар'я", "Волове серце", "Атлант".

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