Як та коли сіяти перець на розсаду в кінці лютого: корисні поради
Перець – популярний овоч, який використовується в багатьох стравах. Вирощування розсади перцю самостійно може здатися складним завданням, але з правильними знаннями та підходом це можливо зробити успішно.
Вирощування розсади перцю – це цікавий і корисний досвід, який дозволить вам отримати свіжі та смачні овочі. Порадами поділились на сайті zaxid.net.
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Коли сіяти перець на розсаду:
- Лютий: 15, 16, 19-21, 27-29.
- Березень: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.
- Квітень: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.
Підготовка ґрунту:
- Перець любить легкий поживний ґрунт.
- До готової універсальної землі рекомендується додати шосту частину піску.
- Самостійно приготована ґрунтосуміш: 2 частини перегною/дернової землі, 2 частини торфу, 1 частина піску.
- За два тижні до посіву пролийте ґрунт окропом або прогрійте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин.
Підготовка насіння:
- Домашнє насіння знезаразити в розчині марганцівки (1 г на 100 мл води, 20 хвилин).
- Для стимуляції росту замочити в розчині стимулятора або мінеральних добрив (4-5 годин).
- Промити в чистій воді.
- Придбане насіння не потребує підготовки.
Посів насіння:
- Використовуйте стаканчики (200-300 мл) з дренажними отворами, торф'яні горщики або таблетки.
- Засипте підготовлений субстрат.
- Посійте насіння у вологий ґрунт, присипте шаром ґрунту до 0,5 см.
- Накрийте плівкою для збереження вологи.
- Знімайте плівку для провітрювання та поливу з пульверизатора.
- Сходи з'являться через 5-10 днів (залежно від температури).
Догляд за розсадою:
- Забезпечте температуру +25-28°C до сходів, +20-22°C після.
- Здійснюйте регулярний полив, не допускаючи пересихання ґрунту.
- Забезпечте доступ до сонячного світла.
- Після появи 2-3 справжніх листків проведіть пікірування (пересадку) в окремі ємності.
- Загартовуйте розсаду перед висадкою у відкритий ґрунт.
Рекомендовані сорти перцю для розсади:
- Для раннього врожаю: "Енкарнація", "Агата", "Подарунок Молдови".
- Для середньостиглого врожаю: "Каліфорнійське диво", "Єлисавет", "Товстий барон".
- Для пізнього врожаю: "Іван-да-Мар'я", "Волове серце", "Атлант".
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