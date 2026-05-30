Як довго пес може перебувати на сонці без загрози для здоров’я

Багато власників беруть своїх домашніх улюбленців на прогулянки, щоб насолодитися теплою та сонячною погодою. Водночас ветеринари застерігають: тривале перебування тварин під прямими сонячними променями може становити серйозну небезпеку для їхнього здоров’я.

Ветеринарка компанії Everypaw Pet Insurance докторка Анна Форман зазначає, що тварини, як і люди, можуть постраждати від надмірного впливу сонця, зокрема отримати опіки шкіри та тепловий удар. У довгостроковій перспективі повторні сонячні опіки можуть навіть підвищувати ризик розвитку онкологічних змін.

За її словами, собаки люблять грітися на сонці так само, як і люди, адже тепло та яскраве світло створюють для них відчуття комфорту й розслаблення. Водночас це не скасовує ризиків: надмірне перебування під ультрафіолетом може бути шкідливим.

Фахівчиня пояснює, що сонячні опіки у тварин є болісними, а при регулярному впливі можуть призводити до серйозних проблем зі шкірою. Саме тому важливо контролювати час перебування собаки на сонці та забезпечувати їй належний захист.

Окремо ветеринарка звертає увагу на те, що користь сонця для собак має свої особливості. На відміну від людей, вони не здатні отримувати вітамін D через шкіру, тому повністю залежать від харчування. Водночас сонячне світло позитивно впливає на їхній організм, сприяючи виробленню серотоніну та мелатоніну, які регулюють настрій і цикли сну. Завдяки цьому перебування на світлі допомагає підтримувати стабільний циркадний ритм і загальне самопочуття тварини.

Експерти радять обмежувати перебування собак під прямим сонцем у найспекотніший період дня — приблизно з 11:00 до 15:00. У цей час бажано, щоб прогулянка тривала не більше 45–60 хвилин.

Також тварина завжди повинна мати доступ до тіні та свіжої води. У спекотну погоду корисними можуть бути охолоджувальні килимки або неглибокі ємності з водою, де собака може освіжитися та знизити температуру тіла.

Безпечними для більшості тварин вважаються прогулянки при температурі до 20°C. Водночас за собаками брахіцефальних порід (з пласкою мордою), тваринами з надмірною вагою або хронічними хворобами потрібно стежити особливо уважно навіть у прохолоднішу погоду.

Навіть фізично здорові та активні собаки можуть отримати тепловий удар при інтенсивному навантаженні вже за температури 20–23°C, тому будь-які активні ігри чи тренування у спеку слід проводити з великою обережністю.

