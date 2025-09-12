Ідеальна закуска до святкового столу: рецепт квасолі у томатному соусі на зиму

Квасоля в томатному соусі — це не просто смачна страва, а справжня знахідка для холодної пори року. Вона може стати гарніром, ситною закускою, повноцінною стравою чи навіть начинкою для пиріжків, вареників або лаваша. Готується така консервація з доступних інгредієнтів і не потребує складних зусиль.

Про це пише VSN. Найпоширеніший варіант — класична квасоля в томаті. Для її приготування вам знадобиться квасоля (біла або кольорова) – 1 кг, цибуля ріпчаста – 500 г, морква – 500 г, олія – 200 мл, цукор – 3 ст. л., сіль – 2 ст. л., оцет 9% – 2 ст. л., лавровий лист – 2–3 шт., перець чорний горошком – за смаком.

Замочену заздалегідь і відварену до напівготовності квасолю поєднують із обсмаженими овочами — цибулею та морквою, додають томатний сік, спеції, сіль і цукор, а наприкінці — трохи оцту. Суміш тушкують на слабкому вогні, розкладають у стерилізовані банки та закочують.

Найкраще для таких заготовок брати білу квасолю, адже вона добре тримає форму після термічної обробки. За бажання можна додати часник або перець чилі для гостроти. Зберігати такі банки варто у прохолодному темному місці, і вони стануть справжнім порятунком узимку.

