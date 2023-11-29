І чи це дійсно так?: Вчені дізнались, скільки відсотків людей вважають, що змогли б посадити літак

Вчені з'ясували, скільки відсотків людей вважають, що змогли б посадити літак і чи це можливо

Припустімо, ви комфортно розташувалися в кріслі, вирушаючи у відпустку, коли тишу розриває голос стюардеси: "Пані та панове, обидва пілоти недієздатні. Чи є пасажири, які могли б посадити цей літак за допомогою служби управління повітряним рухом?"

Якщо ви вважаєте, що зможете впоратися з цим, ви не одні. Опитування, опубліковані в січні, показують, що близько одна третина дорослих американців вважає, що вони здатні безпечно посадити пасажирський літак під керівництвом диспетчера повітряного руху. Серед респондентів-чоловіків рівень впевненості зріс майже до 50 відсотків. Про це пише Sciense Alert.

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Історії про пасажирів, які рятували ситуацію, коли пілот втратив контроль, не є невідомими. Наприклад, минулого року Даррен Гаррісону вдалося посадити двомоторний літак у Флориді, коли пілот втратив свідомість, завдяки авіадиспетчеру, який також був інструктором польотів.

Проте такі ситуації, як правило, виникають на невеликих простих літаках. Пілотаж на комерційних реактивних літаках – це зовсім інша річ.

Не завжди можна розраховувати на автопілот, оскільки пілот витрачає приблизно 90% часу на моніторинг автопілота та перевірку його правильності. Зліт та посадка, особливо, є складними завданнями, які виконуються вручну. І тільки у дуже обмеженому числі випадків пілот може використовувати автопілот для посадки.

Навіть при використанні симуляторів польотів, які дозволяють отримати навички літання, навчання пілотажу вимагає інтенсивного навчання, розуміння інформації з різних датчиків та координації рухів. Підготовка пілота тривала, розпочинаючи з рекреаційної ліцензії та пройшовши крізь етапи приватної та комерційної ліцензій.

Таким чином, шанси успішно посадити пасажирський літак за допомогою служби управління повітряним рухом без попередньої підготовки виявляються майже нульовими, і розуміння складнощів та важливості професійної підготовки пілотів може бути отримане через використання сучасних авіаційних симуляторів.

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