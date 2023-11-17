''Золоті ліси'' в Перу побачили з космосу (фото)

Астронавт МКС зробив фотографію, яка демонструє масштаби незаконного видобутку золота в перуанській Амазонці. Ліси Перу, як видно з космосу, сяють золотом.

Відео дня

Хоча блискучі ями можуть мати гарний вигляд з низької навколоземної орбіти, зображення насправді висвітлює тривожну проблему вдома на планеті Земля, пише IFLScience.

Астронавт на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробив цю фотографію золото розвідувальних кар’єрів під час дрейфу над східним Перу напередодні Різдва 2020 року. Ідеально потрапляючи під сонячні промені, багаті золотом кар’єри відбиваються назад із сяючим відблиском.

Читайте також: Науковці спрогнозували, коли світ зіткнеться з максимальною активністю Сонця

Як пояснила Обсерваторія Землі НАСА, розвідувальні ями складаються із сотень щільно заповнених водою басейнів, оточених ділянками бруду без рослинності.

Попри те, що фотографію було злегка відредаговано для покращення контрастності, її просто було зроблено цифровою камерою Nikon D5.

Видобуток золота є великим бізнесом у Перу, шостому за величиною виробником дорогоцінного металу у світі. На жаль, частина цього видобутку підживлюється незаконним видобутком корисних копалин, що включає руйнівні процеси, які руйнують місцеве середовище та амазонські громади.

Останніми роками тривають проблеми в перуанському районі Мадре-де-Діос, де сучасна золота лихоманка призвела до виникнення тимчасових міст і безрозсудної експлуатації навколишнього середовища для отримання металів. Разом із масштабним вирубуванням лісів, це також призвело до повені забрудненої води в навколишній екосистемі.

Однією з головних проблем є ртуть та її високотоксичний "двоюрідний брат" метилртуть. Золотошукачі іноді використовують ртуть, щоб відокремити свою золоту руду від ґрунту та відкладень, часто без відповідних заходів безпеки. Ртуть, яка сама по собі є потужним нейротоксином, просочується у водойми, а потім може перетворюватися на надтоксичну хімічну речовину метилртуть за допомогою мікробних процесів.

Це стало зростаючою проблемою в Перу та інших частинах Південної Америки. Крім боротьби з отруєнням ртуттю та впливом на навколишнє середовище незаконного видобутку золота, амазонські громади також зазнали насильства через видобуток золота, що вторгся на їхні землі.

Нагадаємо, у 2022 році група астрономів дослідила траєкторію руху зірки білого карлика і прийшла до висновку, що невдовзі він викличе хаос у нашій Сонячній системі. Згідно з новими розрахунками, зіткнення відбудеться приблизно через 29 тисяч років, і його наслідки можуть бути катастрофічними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!