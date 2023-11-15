Науковці спрогнозували, коли світ зіткнеться з максимальною активністю Сонця

Сонячний максимум, який зазвичай відбувається кожні 11 років, настане раніше, ніж очікувалося, і буде сильнішим, ніж прогнозували вчені.

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Це може мати значний вплив на Землю, включаючи посилення північного сяйва, стрибки напруги в електричних мережах і проблеми з супутниками, повідомляє Science Alert.

За даними NASA та Національного центру атмосферних досліджень США, пік сонячного циклу 25 настане в середині-кінці 2024 року, а кількість сонячних плям буде вдвічі більшою за офіційні прогнози. Це означає, що Сонце буде більш активним, ніж зазвичай.

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Сонячна активність проявляється в різноманітних формах, включаючи сонячні плями, спалахи та вибухи.

Сонячні плями – це темні області на поверхні Сонця, які є результатом магнітних бур. Сонячні спалахи – це потужні спалахи радіації, які можуть викликати перешкоди в радіозв’язку та GPS. Вибухи – це викиди матеріалу з Сонця, які можуть пошкодити супутники та астронавтів.

Сонячна активність може мати значний вплив на Землю. Наприклад, посилення північного сяйва може призвести до того, що його можна буде спостерігати в більш південних широтах. Стрибки напруги в електричних мережах можуть викликати відключення електроенергії. Проблеми з супутниками можуть призвести до перешкод у зв’язку та навігації.

Вчені працюють над розробкою методів захисту від впливу сонячної активності. Наприклад, електричні мережі можуть проєктуватися таким чином, щоб бути менш схильними до стрибків напруги. Супутники можуть проєктуватися таким чином, щоб краще переживати космічну погоду.

Нагадаємо, у 2022 році група астрономів дослідила траєкторію руху зірки білого карлика і прийшла до висновку, що невдовзі він викличе хаос у нашій Сонячній системі. Згідно з новими розрахунками, зіткнення відбудеться приблизно через 29 тисяч років, і його наслідки можуть бути катастрофічними.

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