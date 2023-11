Сповільнюють старіння та омолоджують: 4 продукти, які варто їсти після 50 років

Хто не бажає залишатися молодим та енергійним якнайдовше? Це цілком досяжно. Є продукти, які сприяють уповільненню процесів старіння після п’ятдесяти років. Таке харчування дозволить підтримати організм у тонусі, зберігаючи його здоровим та енергійним, повідомляє сайт Eat This, Not That.

Що варто вживати, щоб залишатися молодим

Продукти з клітковиною

Щоденне споживання їжі, багатої харчовими волокнами, зменшить ризик серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу і високого кров’яного тиску. Крім того, клітковина допомагає боротися із зайвою вагою та скорочує ризик вікових захворювань, зокрема деменції. Тому важливо включати до свого щоденного раціону цільнозернові продукти, сочевицю, овочі та фрукти.

Продукти, багаті білком

Задовільне споживання білка компенсує втрату м’язової тканини з віком. Додавайте фізичну активність для ефективніших результатів та нарощування нових м’язів. У своєму раціоні включайте м’ясо птиці, яйця, горіхи та йогурт.

Корисні ненасичені жири

Найвищий ризик серцево-судинних захворювань виникає між 45 та 55 роками. Збереження здоров’я серця важливо на цьому етапі. Додавання до свого щоденного раціону корисних жирів допоможе уникнути ішемічної хвороби серця. Омега-3 жирні кислоти містяться в морській рибі, горіхах, авокадо та оливковій олії, знижуючи ризик гіпертонії.

Рослинна їжа

Додавання продуктів рослинного походження до свого щоденного раціону значно уповільнює процеси старіння. Уникайте оброблених продуктів, таких як бекон, ковбаси, сосиски, що пов’язані із серцевими захворюваннями, діабетом, ожирінням та гіпертонією. Рослинна їжа дозволить уникнути цих ризиків і затримає процес старіння організму та шкіри.

