Що садити в липні, щоб отримати рясне цвітіння та осінній урожай: поради для городників

Липень – це розпал літа, коли дачники вже тішаться першими плодами, а садові квіти поступово втрачають свою яскравість. Саме зараз варто підготуватися до осіннього сезону – обрати рослини, які забезпечать багатий урожай і порадують новим цвітінням.

Цей місяць ідеально підходить для висаджування культур, що добре приживаються в теплу землю та мають потенціал для активного розвитку до осені. Як пише сайт ТСН, правильно підібрані рослини можуть стати справжньою прикрасою вашого саду вже через кілька місяців.

Капуста. Якщо ви хочете насолодитися свіжою капустою в осінній період, найкраще обирати ранні сорти, оскільки пізні не встигнуть дозріти. Перед висівом насіння потрібно обробити від шкідників та замочити в теплій воді (змінюючи її щодня) на кілька днів. Як тільки насіння добре набрякне, можна приступати до посадки. Не забувайте про регулярний та рясний полив. Якщо все зробити правильно, до початку жовтня у вас буде свіжа молода капуста.

Горох. Зелений горошок можна без вагань сіяти в липні. Перед посадкою насіння варто замочити в теплій воді на кілька днів. При висадці важливо витримати правильний інтервал між насінинами (5-8 см) і не забути про підпори для рослин. Однією з переваг цієї культури є те, що вона покращує склад ґрунту.

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Спаржева квасоля. Ця рослина дуже проста в догляді. Якщо у вас є вільне місце для посадки та свіже насіння, сміливо висівайте її в середині літа. Важливо не забувати про регулярний полив. Спаржева квасоля – низькоросла рослина з соковитими листками насиченого зеленого кольору.

Різні види салатів. Їх можна сіяти в ґрунт протягом всього літа, роблячи це кожні 20 днів. Однак для отримання хорошого врожаю важливо проводити прорідження, аби паростки не витягувались і зберігали свої корисні властивості. Також необхідно регулярно поливати рослини.

Редиска. Її можна сіяти в ґрунт кожні два тижні. Попри зменшення тривалості дня, навіть у липні ви отримаєте смачні та соковиті плоди. Головне – не забути про правильний баланс азоту в ґрунті.

Рукола. Ця трава багата на вітаміни і росте дуже швидко, тому її можна висівати в липні. Перші паростки з'являться вже через 5 днів. Молода рукола має яскраво виражений аромат і корисні властивості. Важливо не забувати про регулярне зволоження ґрунту.

Кріп. Цікаво, що кріп, посіяний в середині літа, має більш інтенсивний смак. Тому не вагайтесь і виділіть місце для цієї рослини на своєму городі.

Редька. Серед українців особливо популярні японські та китайські сорти цієї культури. При посадці редьки важливо враховувати, які рослини росли на цьому місці раніше. Якщо це була редиска або капуста, урожай може бути недостатнім. Тому фахівці рекомендують сіяти редьку на ділянках, де раніше росли огірки.

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Морква та буряк. Перед посівом насіння необхідно обробити від шкідників та хвороб. Коли паростки з'являться і ви будете їх проріджувати, обов'язково залишайте відстань між ними 6-8 см. Восени ви отримаєте смачні та соковиті коренеплоди, але пам'ятайте, що вони не підходять для зимового зберігання.

Чорнобривці. Ці ароматні та красиві рослини здивують вас своїми яскравими квітами восени. Вони не тільки декоративні, але й корисні. Чорнобривці використовуються в народній медицині та є природним засобом для боротьби зі шкідниками. Тому їх варто садити по краях грядок або поруч із деревами.

Дзвіночки. Щоб ці вишукані квіти радували вас своїм цвітінням восени, їх слід правильно посадити, використовуючи розсадний метод.

Лісові незабудки. У саду ця квітка виглядає дуже ніжно та гармонійно. Її можна висівати в ґрунт у липні. Рослина добре приживається і з року в рік сходить протягом трьох років.

Немофіла. Ця чудова рослина буде радувати вас своїми квітами восени, якщо висіяти її в липні. Перші паростки з'являться вже через 14 днів. Вона не вимоглива в догляді, віддає перевагу розсіяного світла. Не забувайте про регулярний полив та розпушування ґрунту для покращення доступу повітря.

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