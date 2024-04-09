Навіщо в давнину носили прикраси: вчені назвали топ неочевидних функцій

Гробниця цариці Пуабі в Урі, Ірак, вражає уяву багатством артефактів, що свідчать про розкішне життя давньої еліти. Золоті головні убори, намиста, браслети, сережки та каблучки – лише деякі з вишуканих прикрас, знайдених у цьому поховальному комплексі.

Шумерська культура, до якої належала цариця Пуабі, залишила по собі одні з найбагатших гробниць Месопотамії.

Історія знає безліч прикладів виявлення скарбниць, наповнених коштовностями. Нещодавня знахідка в Італії – цвинтар епохи Римської імперії – рясніє кільцями, золотими намистами та амулетами, що свідчить про високий статус похованих.

Але прикраси не завжди були привілеєм знаті. Дослідниця Алексіс Кастор з Коледжу Франкліна та Маршалла стверджує, що люди з різних верств суспільства носили ювелірні вироби з різними цілями. Про це пише Discover.

Від дорогоцінних металів до каменів, шкіри та текстилю – матеріали для прикрас були різноманітні. Деякі, як бурштин, окрім естетичної цінності, мали й "містичні" властивості.

Амулети користувалися великою популярністю. Їх носили з раннього дитинства, щоб захистити від небезпек.

Стародавні єгиптяни вірили, що амулети з певних матеріалів володіють додатковою силою. Фаянс, наприклад, символізував регенерацію.

Кільця використовували як чоловіки, так і жінки. У римські часи вони рідко символізували шлюб, а частіше служили печатками. Золоті каблучки свідчили про статус, доступний лише дворянам та сенаторам.

Намисто з мухами в Стародавньому Єгипті вважалося військовою нагородою. Існує й теорія про його зв'язок з потойбічним життям.

Кельтські торки з золота, бронзи, міді чи срібла підкреслювали статус та мали символічне значення для власника.

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Деякі, як римський письменник Пліній Старший, критикували надмірну пристрасть до прикрас. Він описував дружину імператора Калігули, вкриту смарагдами та перлами.

Різноманітність матеріалів та форм прикрас свідчить про багатство технік їх виготовлення.

Торки виготовляли з скручених ниток металу, як, наприклад, Великий торк зі Снеттішема, що важить понад 1 кг золота та срібла.

Інші ювелірні вироби вимагали майстерності каменерізів, ремісників та ювелірів. Філігрань та грануляція – два поширених методи.

Дослідження давніх прикрас дає нам уявлення про соціальну структуру, вірування, естетичні вподобання та технології наших предків. Ці скарби минулого продовжують чарувати та розкривати таємниці давніх цивілізацій.

Нагадаємо, вчені змогли розкрити причини зникнення стародавньої культури Чавін у Перу.

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