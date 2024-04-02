Вчені знайшли бактерії, які викликають карієс в зубах віком 4000 років

Нещодавно вчені зробили сенсаційне відкриття: всередині набору людських зубів віком 4000 років, знайдених у вапняковій печері в Ірландії, було виявлено джерело бактерій, що спричиняють карієс та захворювання ясен. Ці унікальні рештки, які належали людині бронзової доби, пролили світло на здоров'я порожнини рота наших предків.

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Прохолодне, сухе та лужне середовище печери сприяло винятковому збереженню цих бактерій, даючи змогу вченим з Трініті-коледжу в Дубліні отримати рідкісний погляд на мікроорганізми, які жили в роті людей тисячі років тому. Про це пише ВВС.

У зразках зубів було виявлено ДНК стрептокока мутанса (S. mutans), відомого винуватця карієсу, а також інших мікробів, що спричиняють захворювання ясен, таких як Tannerella forsythia. Це відкриття особливо цінне, оскільки S. mutans дуже важко дослідити в стародавніх зразках через руйнування ДНК.

Вченим вдалося реконструювати геноми цих стародавніх бактерій, що дало змогу їм по-новому поглянути на еволюцію людського раціону, зокрема на споживання цукру в давнину.

Високий рівень вмісту S. mutans у зразках зубів свідчить про те, що стародавня людина, ймовірно, мала значний ризик виникнення карієсу. Це також може бути ознакою дисбалансу в мікробному співтоваристві її ротової порожнини.

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Дослідження також підкреслило серйозні зміни в раціоні харчування людей протягом історії, звернувши увагу на зростання кількості карієсу з появою зернового сільського господарства та значний сплеск карієсу приблизно з 1500 року нашої ери, що ознаменував ранній сучасний період.

Це відкриття не лише дає нам краще уявлення про здоров'я порожнини рота наших предків, але й може допомогти вченим розробити нові методи профілактики та лікування карієсу та захворювань ясен в наш час.

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