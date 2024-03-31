В Англії знайшли багато прикрашену римську віллу з "таблицями прокляття" (фото)
Під час підготовки до будівництва нового житлового комплексу в Оксфордширі археологи виявили "чудову" римську віллу з безліччю артефактів, включаючи "таблички прокляття".
Вілла, розташована в Brookside Meadows в селі Grove, Wantage, колись була багато прикрашена штукатуркою та мозаїкою, типовою для римського стилю, пише dailymail.co.uk.
Експерти вважають, що це була нефова будівля – тип прямокутної римської вілли, яка була поділена на основну центральну зону та два флангові нефи, трохи схожі на церкву.
Також читайте: В Англії розпочали пошук скарбів короля Іоанна I: подробиці
На місці також знайдено скарбницю предметів, включаючи:
- Римські "таблички прокляття"
- Пряжки для ременів
- Монети
- Сокири
- Каблучки
- Брошки
- Пряжку ременя з головою коня
- Фрагменти римських коминних черепиць
- Фрагменти самiйської кераміки
Найбільш інтригуючим з усіх є відкриття щільно згорнутих свинцевих сувоїв, які, хоча й пусті, коли розгортаються, нагадують знамениті римські "таблички прокляття".
Таблички з римськими прокляттями являли собою повідомлення про помсту на невеликих аркушах свинцю або олова, які просили богів і духів діяти від їхнього імені.
Наявність як табличок прокляття, так і мініатюрних вотивних сокир свідчить про паломницький або ритуальний елемент десь на місці.
Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!