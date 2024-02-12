У Китаї знайшли древні поховання з артефактами для ворожіння

Нещодавні археологічні розкопки в Пуяні, Китай, розкрили таємниці стародавнього міста Гань, яке процвітало протягом Воюючих Царств (475 р. до н.е. - 221 р. до н.е.) до династії Хань (206 р. до н.е. - 220 р. н.е.). Ці знахідки дають цінну інформацію про життя людей того часу, їхні вірування та ритуали.

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Про це пише Arkeonews.

Археологи виявили понад 40 поховань, що датуються періодом династії Хань. Довгі та вузькі гробниці містили безліч поховальних артефактів, таких як шахові фігури, глиняний посуд і бронзові дзеркала.

Особливо цікавими є 10 кістяних табличок з написами у системі числення "Десять небесних стебел і дванадцять земних гілок", або Тяньгань Діжі. Ця система використовувалась для відліку часу з часів династії Шан (близько 1000 р. до н.е.).

Наявність кіноварної фарби на табличках робить їх рідкісними. Цей факт, а також те, що кістки оракула мають повний цикл Небесних Стебел і Земних Гілок, підкреслює їхню історичну цінність.

Всупереч поширеній думці, що кістки оракула використовувалися лише для календаря, експерти стверджують, що вони мали й інше призначення. Цінний матеріал, з якого вони виготовлялись, ймовірно, використовувався для "ворожіння" та "давніх жертовних церемоній".

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Розкопки розкрили, що Гань колись був васальною державою за часів династії Західна Чжоу. Подібно до Гань, у Пуяні було засноване ще одне стародавнє місто - Ци, що датується періодом Весняної та Осінньої доби (770 р. до н.е. - 476 р. до н.е.).

Відкриття в Пуяні дають цінну інформацію про містобудівну та будівельну системи династії Хань, а також про культурні практики та ритуали ворожіння Західної династії Хань.

Розкопки в Пуяні не лише розкрили нові сторінки історії стародавнього Китаю, але й дають нам можливість зазирнути у життя людей того часу, їхні вірування та ритуали.

Нагадаємо, вчені дослідили перші печерні притулки, у яких 13 тисяч років тому жили першовідкривачі Південної Америки.

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