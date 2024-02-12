В Англії археологи знайшли доісторичну ''капсулу часу'' (фото)

На торфовищі в маєтку Холнікот в Ексмурі, Англія, було знайдено доісторичну "капсулу часу", що містить збережені ліси та залишки комах.

Відео дня

Відкриття було зроблено в районі, відомому як Alderman's Barrow Alotment, який проходив реставрацію в рамках проєкту з покращення стану деградуючих торфовищ в Ексмурі та на південному заході.

Капсула часу містить ліси та останки комах з епохи неоліту та бронзи, що дає унікальне розуміння того, як утворювався торф і які види рослин і комах жили в навколишньому середовищі в давнину, пише Heritagedaily.

Також вас може зацікавити: Поблизу Лондона знайшли перше в історії повне римське "поховання на ліжку" (фото)

Під час археологічних робіт були знайдені понад 100 залишків жуків-гідраен ріпарних, а також екземпляри гнойовиків, рівників, мохових кліщів, водоплавців.

Залишки доісторичного лісу, які складаються з фрагментів стовбурів, гілок і гілок, датовані приблизно 4500-3500 роками тому.

Окрім того, знайшли частину неолітичної верби, а також екземпляри берези та дуба, сліди різних видів рослин, таких як осока та очерет.

Доктор Ед Трежер, старший екологічний археолог Wessex Archaeology, який спеціалізується на рослинних рештках і деревині, пояснив: "Ці відкриття забезпечують унікальний і відчутний спосіб зв'язку з минулим Ексмура, вони ілюструють зміну природи ландшафтів і показують, як виник цей вражаючий ландшафт".

Він додав, що науковці можуть використати цю інформацію, щоб розробити "базову лінію" для досліджень відновлення торфовищ, які можуть тривати століття, якщо не тисячоліття.

"Цей довгостроковий погляд дозволяє нам вийти за рамки багатьох значних змін у практиці землекористування на торфовищах, які відбулися протягом останніх кількох століть", – резюмував доктор Ед Трежер.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!