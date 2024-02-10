Поблизу Лондона знайшли перше в історії повне римське ''поховання на ліжку'' (фото)

Під час розкопок біля віадуку Холборн в центрі Лондона археологи виявили п'ять рідкісних римських дубових трун і, можливо, перше повне римське похоронне ложе, що коли-небудь було знайдене в Британії.

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Інші знахідки на цьому місці включають дерев’яні колодязі, які, як вважають, були частиною середньовічної дубильної майстерні, повідомляє Музей Лондонської археології (MOLA).

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На цьому місці виявлено надзвичайну кількість римських артефактів (43-410 рр. нашої ери), включаючи дерев’яні труни та те, що, здається, було похоронним ложем.

Збережені вологим брудом річкового флоту, дубові труни та похоронне ложе, яким майже 2000 років, є неймовірно рідкісними знахідками. Раніше в Лондоні було знайдено лише три добре збережені римські дерев’яні труни. Тут археологи вже знайшли ще п'ять.

Похоронне ложе, знайдене на цьому місці, є першим повним зразком, коли-небудь виявленим у Британії. Виготовлена ​​з високоякісного дуба, ліжко має різьблені ніжки, а з’єднання скріплені маленькими дерев’яними кілочками.

Поряд з останками скелетів археологи знайшли особисті речі, зокрема намистини, скляний флакон і прикрашену лампу, які, як вважають, відносяться до дуже раннього римського періоду в Британії – близько 48-80 рр. нашої ери.

Інші артефакти, які супроводжують поховання на римському кладовищі, включають дорогі прикраси з агатом і бурштиновими намистинами.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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