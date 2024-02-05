В Афганістані знайшли скарб, якому 1600 років: містив понад 20 000 артефактів (фото)

Археологічні розкопки в Афганістані виявили вражаючу колекцію артефактів з бактрійського золота, які датуються 1600 роками до походу Олександра Македонського. Це свідчить про значний вплив еллінізму в регіоні задовго до відомих завоювань.

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У 1978 році археолог Віктор Сарігіанідіс розкопав некрополь Тілля-Тепе, що в сучасному Афганістані. Там було знайдено колекцію з 20 600 артефактів з золота, срібла та інших дорогоцінних матеріалів, пише GreekReporter.

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Цей скарб, відомий як бактрійське золото, містив ювелірні вироби, монети, медальйони, корони та інші артефакти, що датуються першим століттям до нашої ери та першим століттям нашої ери.

Сарігіанідіс стверджував, що золоті артефакти свідчать про вплив еллінізму в регіоні задовго до завоювань Олександра Македонського. Він знайшов зв'язки між цивілізацією Окса та мінойсько-мікенською цивілізацією.

Пізніше, у 1990 році, Сарігіанідіс виявив понад 200 поселень бронзового та раннього залізного віку. Найбільшим з них була столиця Гонур-Тепе, заснована наприкінці третього тисячоліття до нашої ери.

Там він знайшов найдавніший відомий храм вогню, який датується 1500 роком до н.е., що свідчить про раннє поширення зороастризму.

У 1988 році, через громадянську війну в Афганістані, бактрійське золото було сховано. Артефакти пережили розграбування музею талібами у 2001 році.

Після падіння талібів скарб був знайдений недоторканим. Але бактрійське золото знову зникло після захоплення Кабула талібами у 2021 році.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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