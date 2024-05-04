Покращує пам‘ять, піднімає настрій та розгладжує зморшки: корисні властивості зеленого чаю

Цей ароматний напій, який вже давно завоював популярність у всьому світі, не лише дарує бадьорість зранку та розслаблення ввечері, але й володіє надзвичайною користю для здоров'я. Зелений чай – це не просто джерело антиоксидантів, які борються з вільними радикалами та уповільнюють старіння, а й справжній скарб для організму.

Сьогодні ми розкриємо секрети цього чудового напою, розглянемо його користь та протипоказання, а також дізнаємося, кому його рекомендується пити. Про це пише ТСН.

Чим корисний зелений чай?

Антивікова функція: Завдяки вітамінам групи B зелений чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін E стимулює утворення нових клітин, роблячи шкіру еластичною та сяючою.

Завдяки вітамінам групи B зелений чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін E стимулює утворення нових клітин, роблячи шкіру еластичною та сяючою. Протизапальна дія: У народній медицині зелений чай використовують як жарознижувальний та кровоспинний засіб. Він пришвидшує загоєння ран та сприяє регенерації тканин.

Підвищення концентрації, працездатності та пам'яті: Зелений чай має тонізуючу властивість, знімає сонливість, покращує концентрацію та увагу.

Зелений чай має тонізуючу властивість, знімає сонливість, покращує концентрацію та увагу. Підняття настрою: Завдяки L-теаніну, зелений чай здатен знімати стрес, нервове напруження та покращувати настрій.

Завдяки L-теаніну, зелений чай здатен знімати стрес, нервове напруження та покращувати настрій. Очищення організму: Зелений чай виводить токсини та шкідливі речовини, тому його корисно вживати для очищення кишківника.

Зелений чай виводить токсини та шкідливі речовини, тому його корисно вживати для очищення кишківника. Схуднення: Зелений чай пришвидшує обмін речовин та розщеплює жири, що робить його чудовим помічником у боротьбі з зайвою вагою.

Зниження ризику онкології: Поліфеноли, що містяться в зеленому чаї, захищають організм від ультрафіолетового проміння та ракових клітин.

Поліфеноли, що містяться в зеленому чаї, захищають організм від ультрафіолетового проміння та ракових клітин. Здоров'я серця та судин: Зелений чай покращує еластичність судин, запобігає утворенню холестеринових бляшок та знижує ризик інсульту.

Зелений чай покращує еластичність судин, запобігає утворенню холестеринових бляшок та знижує ризик інсульту. Корисність при шкірних захворюваннях: Екстракт зеленого чаю використовується в косметичних засобах для підтримки здоров'я та молодості шкіри. Він лікує запалення, прискорює відновлення клітин та допомагає у лікуванні псоріазу.

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Кому не рекомендується пити зелений чай:

При гіпертонії, проблемах з печінкою, нирками або жовчним міхуром.

При прийомі ліків, що розріджують кров.

Норма вживання зеленого чаю: 3 чашки на день.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна пити багато чаю.

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