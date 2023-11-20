Науковці дізналися, як коти спілкуються між собою

Вчені з Каліфорнійського університету в Девісі виявили, що мікроби, які живуть в анальних залозах котів, відіграють ключову роль у формуванні їхнього унікального запаху.

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Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показало, що кожна кішка має свій власний мікробний коктейль у своїх анальних залозах, який виробляє сотні сполук. Ці сполуки, які складаються з альдегідів, спиртів, складних ефірів та кетонів, є ключовими для того, щоб коти могли спілкуватися один з одним, пише Newsweek.

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Автори дослідження виявили, що п’ять родів бактерій – Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus і Streptococcus – домінують у всіх котах, але кожна кішка має індивідуальний мікробний склад. Ці відмінності були більш вираженими між старшими та молодшими котами.

Точна причина цих відмінних мікробіомів невідома, але це може бути частково зумовлено раціоном кота, його здоров’ям і середовищем проживання.

Дослідники сподіваються з’ясувати, яку саме роль відіграють мікроби у створенні цих запахів, а також чи самі тварини якимось чином впливають на те, які мікроби беруть участь, чи це випадковий процес.

"Це справді рання робота, і це свідчить про те, що 1 – мікроби сприяють виробленню цих запахів і 2 – ймовірно, задіяно багато мікробів", – сказав Джонатан А. Айзен, співавтор статті та професор мікробної екології та еволюції Каліфорнійського університету в Девісі.

"І якщо це правда, здається, майже гарантовано, що різні коти вироблятимуть різні запахи, оскільки вони, безумовно, матимуть різну відносну кількість мікробів, які роблять це в їхніх залозах", – додав він.

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Це дослідження має важливі implications для розуміння соціальної поведінки котів. Запах відіграє ключову роль у тому, як коти спілкуються один з одним, маркуючи свою територію, залучаючи партнерів і відлякуючи ворогів.

"Мене особисто найбільше цікавить роль мікробів у створенні запаху і особливо в соціальній комунікації у всій групі "котячих", включаючи всіх диких котів", – сказав Айзен.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

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