Три обов’язкові обприскування саду у квітні: коли та як правильно проводити

Весняний період вимагає особливої уваги до саду, адже необхідно провести чотири критично важливі обробки для захисту від різноманітних захворювань та небажаних комах-шкідників. Перша обробка здійснюється до того, як рослини почнуть активно рости.

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Наступні три мають бути розподілені на етапи до розпускання бутонів та після завершення цвітіння. Детальні рекомендації щодо вибору засобів захисту рослин та методики їх застосування розповідає команда UAportal разом з Управлінням фітосанітарної безпеки при Держпродспоживслужбі.

Обприскування по зеленому конусу

Для забезпечення захисту саду на другому етапі обробки, коли бруньки вже збільшилися в розмірах, але листя ще не з’явилося, використовуються особливі препарати. Цей період критичний для попередження атак комах, що пошкоджують квіти, та грибкових інфекцій. Необхідно уникати використання засобів з високою концентрацією, які можуть завдати шкоди брунькам, що розпускаються.

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Якісні інсектициди:

"Децис Профі";

"Блискавка";

"Актара";

"Інта-Вір";

"Каліпсо";

"Єнжіо".

Захист від різних захворювань можна забезпечити за допомогою 1% розчину бордоської суміші, препаратів "Хорус" (застосовується при температурі не вище +5°С), "Оксихом", "Скор" та інших. Додатково, для боротьби зі шкідниками в цей час використовують ловчі пояси, клейові пластини та феромонні пастки.

Обприскування по рожевому бутону

Коли бутони ще не розкрилися і лише починають набувати форму, це ідеальний час для захисту ваших рослин. Цей період є критичним для запобігання захворювань, таких як парша чи борошниста роса. Кожна культура має свої особливості розвитку бутонів, тому підбір часу для обприскування має бути адаптований до конкретного виду. Препарати для боротьби зі шкідниками, як-от яблунева плодожерка, слід застосовувати згідно з рекомендаціями другого етапу обприскування.

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Обприскування після цвітіння

Після того, як рослини відцвіли, настає час для профілактичного догляду. Це допоможе уникнути хвороб та атак шкідників, а також зміцнити імунітет рослин. Рекомендується використовувати профілактичні засоби, передбачені для другого етапу догляду.

Рекомендації для весняного обприскування дерев:

обробку слід проводити в суху, безвітряну погоду, найкраще до 10:00 ранку або після 18:00 вечора;

повна обробка рослин від верхівки до пристовбурного кола є обов’язковою;

вибирайте препарати, які безпечні для тварин та комах-запилювачів;

дотримуйтесь інструкції щодо використання та приготування розчинів, щоб уникнути пошкодження рослин;

зберігайте засоби відповідно до вказівок, щоб зберегти їхню ефективність;

утримуйтесь від використання інсектицидів під час цвітіння рослин.

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