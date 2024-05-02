Тихі ігри для галасливих дітей

Активність дітей нерідко стає справжнім викликом для батьків. За певних обставин гамірна поведінка може бути дуже невчасною та не зовсім доречною. Більше того, у втомлених батьків може бути надчутливість до звуків та загострені всі сенсорні відчуття. Що робити в ситуації, коли дитина має поводитись спокійно, але натомість гомонить?

Важливо пам’ятати, що багато дітей, особливо від молодшого віку до шести років, ще не вміють контролювати гучність своєї мови. Центри мовлення і когнітивного контролю в цьому віці тільки продовжують дозрівати. Тому у пригоді стануть ігри, які допоможуть "вимкнути гучність" і одночасно розвивати необхідні навички дітей.

1. Пульт керування. Намалюйте "кнопки гучності" на пальчиках і навчіть дитину регулювати гучність мови, натискуючи на пальчики. Дитина каже якесь слово залежно від "кнопки" та кількості "кліків" голосніше. Доводимо до найбільшої гучності, а потім зупиняємо на потрібній.

2. Шпигуниабо Миші й кіт. Тут завдання полягає в тому, аби непомітно і беззвучно схопити якийсь загаданий предмет.

3. Диригенти. Змахуємо рукою вгору — і це сигнал інструментам "грати голосніше", рукою вниз — знижуємо гучність, збираємо руку в кулак — мовчання. Даємо також і дитині можливість побути диригентом, керуючи гучністю.

4. Ніжний котик. Запропонуйте дитині подумати про те, що викличе у неї відчуття безпеки та ніжності. Наприклад, ніжно "погладити" уявне кошеня. Таке "піклування" про маленьку тваринку дозволить дитині розслабитись та заспокоїтись.

5. Літери. Пишемо в рядок літери різного розміру. Просимо дитину дивитися на букви, вимовляти звук, підвищуючи або знижуючи гучність. Чим менша буква, тим тихіший звук і навпаки.

6. Тиша. Навчіть дітей цінувати тишу, проводячи короткі періоди часу без звуків. Наприклад, кожні кілька годин проводимо 2 хвилини у тиші. Дитину призначаємо головною — коли продзвонить будильник, вона подає всім сигнал слухати тишу.

7. Шепотуньки. Самі починаємо говорити пошепки — так дитина дзеркалитиме нас.

8. Пантоміма. Граємо "в крокодила".

9. Жестова мова. Придумайте свою сімейну жестову мову, де кожна літера — окремий жест. Це дуже корисна гра для розвитку уяви та памʼяті.

10. Прапорці. Якщо діти у суперечці кричать одночасно, дайте всім прапорці — листки паперу з їхніми іменами чи будь-які інші предмети — щоб їх підіймали, коли хочуть "взяти слово".

Тихі ігри — лише частина того, яким чином можна сприяти розвитку дитини, одночасно вивчаючи мистецтво тиші та контролю власної гучності. Пам’ятайте, що головне — це спілкування з вашою дитиною та підтримка її індивідуальних потреб.