Перевірте себе: психолог розповіла про 4 типа прив'язаності в стосунках

Всі ми прагнемо до близькості й любові, але будуємо стосунки по-різному. Це залежить від типу прив'язаності, який сформувався у нас ще в ранньому дитинстві.

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Зрозуміти свій тип прив'язаності – це перший крок до побудови здорових та гармонійних стосунків, пише психологічний портал Mentoly в Instagram.

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Психологи виділяють 4 типи прив'язаності:

1. Безпечний:

Формується, коли батьки уважні та чуйні до потреб дитини.

Люди з безпечною прив'язаністю: Не бояться бути покинутими. Мають свою думку, але й зважають на думку партнера. Не контролюють та не маніпулюють партнером.



2. Тривожний:

Формується, коли батьки нестабільні у своїй поведінці.

Люди з тривожною прив'язаністю: Бояться бути покинутими та відкинутими. Не переносять, коли партнер проводить час окремо від них. Потребують постійного підтвердження взаємності.



3. Уникаючий:

Формується, коли батьки емоційно віддалені або суворі.

Люди з уникаючою прив'язаністю: Відчувають дискомфорт при зближенні з партнером. Не приймають допомоги та прагнуть до незалежності. Уникають емоційної та фізичної близькості.



4. Тривожно-уникаючий:

Формується внаслідок психологічного або фізичного насильства з боку батьків.

Люди з тривожно-уникаючою прив'язаністю: Залишаються відстороненими, але водночас залежними у стосунках. Очікують, що їх відштовхнуть або розчарують. Сприймають партнера як непередбачувану людину.



Важливо пам'ятати:

Тип прив'язаності можна змінити, якщо звернутися за допомогою до психотерапевта.

Більшість людей мають комбінацію двох або більше типів прив'язаності.

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