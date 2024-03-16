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Перевірте себе: психолог розповіла про 4 типа прив'язаності в стосунках

Ігор Романько

Які бувають типи прихильності у відносинах

Всі ми прагнемо до близькості й любові, але будуємо стосунки по-різному. Це залежить від типу прив'язаності, який сформувався у нас ще в ранньому дитинстві.

Зрозуміти свій тип прив'язаності – це перший крок до побудови здорових та гармонійних стосунків, пише психологічний портал Mentoly в Instagram.

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Психологи виділяють 4 типи прив'язаності:

1. Безпечний:

  • Формується, коли батьки уважні та чуйні до потреб дитини.
  • Люди з безпечною прив'язаністю:
    • Не бояться бути покинутими.
    • Мають свою думку, але й зважають на думку партнера.
    • Не контролюють та не маніпулюють партнером.

2. Тривожний:

  • Формується, коли батьки нестабільні у своїй поведінці.
  • Люди з тривожною прив'язаністю:
    • Бояться бути покинутими та відкинутими.
    • Не переносять, коли партнер проводить час окремо від них.
    • Потребують постійного підтвердження взаємності.

3. Уникаючий:

  • Формується, коли батьки емоційно віддалені або суворі.
  • Люди з уникаючою прив'язаністю:
    • Відчувають дискомфорт при зближенні з партнером.
    • Не приймають допомоги та прагнуть до незалежності.
    • Уникають емоційної та фізичної близькості.

4. Тривожно-уникаючий:

  • Формується внаслідок психологічного або фізичного насильства з боку батьків.
  • Люди з тривожно-уникаючою прив'язаністю:
    • Залишаються відстороненими, але водночас залежними у стосунках.
    • Очікують, що їх відштовхнуть або розчарують.
    • Сприймають партнера як непередбачувану людину.

Важливо пам'ятати:

  • Тип прив'язаності можна змінити, якщо звернутися за допомогою до психотерапевта.
  • Більшість людей мають комбінацію двох або більше типів прив'язаності.

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