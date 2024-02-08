Психологічна сумісність у парі визначає успішність тривалих відносин
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Психологічна сумісність у парі дуже важлива, вона визначає успішність тривалих стосунків.
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Понятие психологической совместимости-определяет понимание партнеров, что контакт в паре приносит больше удовлетворения, радости, стабильности и интереса друг к другу и возможности конструктивно проходить конфликтные ситуации.
Успех психологической совместимости включает несколько аспектов. Что является залогом крепких отношений и успехом будущего брака.
- Психофизиологический аспект. Это сексуальная совместимость партнеров. Это очень важная составляющая. Сюда входит : внешняя составляющая, флирт, совпадение сексуальных потребностей и предпочтений, сексуальный опыт.
- Психологический аспект. Сюда относится совместимость темпераментов ( не одинаковый темперамент, а совместимый, как правило это разные темпераменты), похожее понимание любви, совпадение психологических потребностей: в близости, доверии, сопереживание, поддержке. Потребность в дистанции в паре. ( Времени для себя) .
- Социально-психологический аспект. Это понимание ролевых моделей в паре. Одинаковый видение функций каждого из партнеров в паре. Совместимые культурные , интеллектуальные, образовательные взгляды. Совместимая профессиональная занятость.
- Социокультурный аспект. Он же Духовный. Он включает схожие установки, ценности, мораль, принципы в паре.
- Энергетическая затратность партнеров. Чтобы был соблюден баланс "брать-давать".
Совместимость в паре - это всегда процесс, результат которого зависит от совместной деятельности обоих партнеров, в нем много уровней и все они тесно взаимосвязаны.
Для психологической совместимости с другими людьми человеку требуются три основных качества характера:
- способность критически относиться к себе;
- терпимость к другим;
- доверие к другим.
Согласно теории комплементарности, предложенной Робертом Винчем в середине прошлого века, люди выбирают партнеров, чьи потребности противоположны и во многом дополняют их собственные. Есть мнение, что семья – это союз, где дополняются и уравновешиваются как раз те психологические качества, которые отличают мужчину и женщину. Практика показывает, что все эти утверждения непротиворечивы и взаимодополняют друг друга.
Чем больше потребностей удовлетворяется в паре, тем выше вероятность долгосрочных отношений.
Конечно на совместимость влияют и семейные системы с которыми пришли партнеры, и какой тип привязанности у каждого из них.
Так же совместимость характеризуется удовлетворенностью друг другом.