Доведеться ділитись із сусідами: чим обробляти абрикос для хорошого врожаю

Абрикоси — це не лише смачні та ароматні фрукти, а й порівняно легкі у вирощуванні. Проте, щоб дерева були здоровими та плодоносили, їх потрібно обов’язково захищати від хвороб і шкідників, особливо навесні.

Одним із найнебезпечніших захворювань є моніліоз — грибкова інфекція, яка зимує в ґрунті або переноситься комахами. Ознаками ураження є почорніле листя, схоже на обпалену або обморожену зелень. Про це пише Уніан.

Для боротьби з цією хворобою потрібно кілька обробок. Ще до початку вегетації варто обприскати дерева бордоською рідиною (концентрацією 3%) — лише за умови сухої погоди. Коли з’являються бутони, доцільно застосувати фунгіцид "Хорус", який ефективно діє на ранніх стадіях розвитку грибка. Під час цвітіння дерева обробляють препаратом "Ревіон", але з великою обережністю, щоб не пошкодити ніжні бутони. Після того як частина квітів опаде, проводять третє обприскування — цього разу фунгіцидом "Сигнум", який допомагає уникнути повторного зараження.

Крім моніліозу, абрикоси може вразити парша — хвороба, що часто проявляється вже влітку, тому навесні краще попередити її розвиток. У цьому випадку добре спрацьовують біофунгіциди, зокрема "Фітоспорин-М". Якщо ж на листі з’явилися плями або дірочки, це може бути клястероспоріоз. У такій ситуації доречно використовувати препарат "Абіга-Пік", який ефективно пригнічує розвиток цієї інфекції.

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Після цвітіння зростає ризик пошкодження дерев шкідниками. Часто абрикос уражає довгоносик — комаха, яка здатна залишити дерево без листя. Для його знищення застосовують інсектицид "Децис Профі". Якщо є ознаки грибкових хвороб, препарат можна комбінувати з фунгіцидом "Хорус" для комплексного захисту. Ще один небезпечний шкідник — попелиця, яка висмоктує соки з молодого листя. У боротьбі з нею ефективними є системні інсектициди, наприклад "Престиж", які проникають у тканини рослини.

Коли основні обробки завершено, дереву потрібне підживлення. У червні абрикоси активно формують плоди, тому їм необхідні поживні речовини — азот, фосфор і калій. Зручно використовувати готові комплексні добрива. Якщо ж надаєте перевагу натуральним засобам, можна приготувати розчин із мідного купоросу, борної кислоти, кальцинованої соди та кількох крапель йоду, розчинених у відрі води. Цей склад не лише живить дерево, а й захищає його від хвороб. Також можна використовувати органіку: настій коров’яку або просто розсипати сухий курячий послід навколо дерева.

Правильний весняний догляд — ключ до гарного врожаю. Якщо завчасно подбати про захист та підживлення, ваші абрикоси щедро віддячать солодкими і великими плодами.

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