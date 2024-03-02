Знайдене у Польщі 'озеро кісток' може похитнути теорію про походження слов'ян

Антропологи з Лодзького університету разом з дослідниками з Університету Миколи Коперника в Торуні розкривають неймовірні таємниці стародавньої історії, що можуть змінити наше розуміння походження слов'ян. Нові дані, отримані з досліджень, вказують на те, що історія населення території Польщі може бути значно складнішою, ніж ми думали.

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Основним підґрунтям для цих змін є знахідки в археологічній ділянці Папово Біскупі. Тут було виявлено велике озеро кісток та численні артефакти бронзової доби, що датуються до 1000-450 років до нашої ери. Знахідка відкриває нову главу в історії регіону та може переписати деякі сторінки історії слов'ян, пише Science in Poland.

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Професор Вєслав Лоркевич з Лодзького університету зазначає, що кремаційні обряди, які були практиковані на цій території, свідчать про високий рівень культури та релігійного переконання наших далеких предків. Виявлені кістки людей відкривають нові можливості для дослідження генетичного складу давніх популяцій.

Щобільше, багато знайдених артефактів, включаючи численні бронзові прикраси, свідчать про високий рівень культури та ремесел серед давніх мешканців цієї місцевості. Це дає новий вимір в наше розуміння життя та суспільства того часу.

І, можливо, найважливіше, що дослідження ДНК знахідок з Папово Біскупі піддає сумніву поточну теорію про походження слов'ян. Результати показують, що генетичний склад цих стародавніх людей майже не відрізняється від сучасного населення регіону. Це вказує на те, що історія населення території сучасної Польщі може бути складнішим, ніж вважалася раніше.

Нагадаємо, в Італії знайшли гробницю етруської цариці 5 століття до нашої ери.

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