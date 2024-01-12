Треба їсти щодня: названо ягоду, що знижує ризик передчасної смерті

Ягоди є одними з найкорисніших продуктів для людини. Вони багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину, які допомагають організму протистояти багатьом хворобам.

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Експерти настійно рекомендують включати ягоди до раціону не тільки в період сезону, але й протягом усього року. Вони стверджують, що регулярне вживання ягід суттєво знижує ризик передчасної смерті, пише The Journal of Nutrition.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з США. Вони аналізували дані про здоров'я понад 37 000 людей протягом понад 8 років.

У рамках дослідження з'ясувалося, що найбільш сприятливими для здоров'я виявилася журавлина. Вживання цієї ягоди знижує ризик смерті на 31%. Чорниця та інші види ягід також виявили свою позитивну сторону, знижуючи цей ризик на 21%. Полуниця ж продемонструвала скромніші результати, зменшуючи ймовірність смерті лише на 14%.

Журавлина, як найбільш корисна з ягід, збагачена катехінами, глікозидами, пектинами й флавоноїдами, що ефективно борються з тяжкими захворюваннями, такими як гіпертонія та атеросклероз. Вона також сприяє підтримці зору, має антимікробні властивості й успішно застосовується як сечогінний засіб.

Ягоди в цілому ефективні як тонізуючий та освіжаючий засіб, вони підвищують фізичну та розумову працездатність, а також стимулюючи виділення панкреатичного та шлункового соку. Їх застосовують як протилихоманковий та вітамінний засіб.

З лікувальною метою використовують тільки стиглі ягоди. Ці ягоди зберігають свої якості протягом тривалого часу. Їх вживають у свіжому вигляді або переробляють у різні продукти: соки, сиропи, напої, екстракти, квас, морси, желе, мармелад, варення. Розведений водою сік є відмінним засобом для вгамування спраги при лихоманках, а з додаванням меду може використовуватися при кашлі, ангіні, ревматизмі та гіпертонії.

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