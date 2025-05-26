На них не варто навіть дивитись: топ найгірших дизельних авто

При виборі дизельного автомобіля на вторинному ринку варто проявити особливу обережність — не всі дизельні мотори демонструють однакову надійність. Окремі моделі відомі хронічними неполадками, що змушують власників регулярно відвідувати автосервіси, витрачаючи значні кошти та втрачаючи дорогоцінний час.

Спираючись на думки експертів, відгуки автовласників та статистику спеціалізованих сервісних центрів, Твоя МАШИНА склала перелік 10-ти дизельних автомобілів, які найчастіше підводять своїх власників.

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BMW X5 (E70, 2007–2013) 3.0d Основні недоліки: протікання турбокомпресора, нестабільна робота форсунок, високовартісний ремонт системи подачі палива. Власники часто повідомляють про серйозні поломки після досягнення пробігу 200–250 тисяч кілометрів. Volkswagen Passat B6 2.0 TDI Основні недоліки: збої у роботі паливної системи (насос-форсунки), передчасний знос турбіни, витратне технічне обслуговування. Дана модель постійно потрапляє у переліки найпроблемніших авто на ринку б/в. Peugeot 407 2.0 HDi Основні недоліки: нестабільна електронна система, недовговічна турбіна, протікання моторного мастила. Французький седан здобув сумнівну репутацію через електронні збої та постійні проблеми з паливною апаратурою. Ford Mondeo 2.0 TDCi Основні недоліки: швидкий знос паливної системи, поломка двомасового маховика, дорогі ремонтні роботи трансмісії. Незважаючи на комфортність, цей дизельний Mondeo може зробити власника завсідником автомайстерні. Audi A4 B7 2.0 TDI Основні недоліки: руйнування прокладки ГБЦ, несправності турбокомпресора, проблеми з форсунками. Німецька якість не завжди є гарантією довговічності, особливо це стосується застарілих дизельних агрегатів.

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Opel Insignia 2.0 CDTI Основні недоліки: забивання сажового фільтра, руйнування турбіни, неполадки автоматичної коробки передач. Після досягнення пробігу 150–200 тисяч км утримання цієї моделі стає дороговартісним та проблематичним. Nissan X-Trail T31 2.0 dCi Основні недоліки: прискорений розтяг ланцюга газорозподільного механізму, порушення роботи паливної системи, проблеми з турбонаддувом. Японський позашляховик має репутацію надійного лише з бензиновими моторами, тоді як дизельна версія створює чимало проблем. Renault Laguna III 2.0 dCi Основні недоліки: втрата охолоджувальної рідини, електричні неполадки, швидке зношування турбокомпресора. Попри привабливий зовнішній вигляд, дизельна Laguna не відповідає стандартам надійності бренду Renault. Mercedes-Benz E-Class (W211) 2.2 CDI Основні недоліки: поломки форсунок, відмова турбіни, корозійні процеси кузова. Ремонт E-Class вимагає значних витрат, а дизельні проблеми можуть перетворити володіння цим автомобілем на справжнє випробування. Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D Основні недоліки: несправності турбокомпресора та форсунок, високі експлуатаційні витрати. Японський дизельний кросовер вимагає регулярного та недешевого технічного обслуговування.

Купуючи дизельний автомобіль з пробігом, обов'язково вивчіть сервісну історію, проведіть комплексну діагностику та скористайтеся послугами досвідчених фахівців. Не варто приймати рішення лише на основі зовнішнього стану — дизельні несправності часто залишаються непомітними зовні, але їх усунення може коштувати десятки тисяч гривень.

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