Коли та як почати говорити з дитиною про секс: що радять експерти

Найкращий час, щоб почати говорити з дитиною про секс, - це коли вона починає ставити запитання. Це може бути в будь-якому віці, починаючи з 3-4 років. Якщо ваша дитина не запитує, це не означає, що вона не цікавиться сексом. Вона може просто не знати, як почати розмову.

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Важливо бути відвертим і відповідати на запитання дитини правдиво, але в доступній для її віку формі. Не варто уникати складних питань або обіцяти відповідати на них пізніше. Як говорити з дитиною про секс, пояснили експерти з освітньої спільноти RaisingChildren.

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Зазначається, що говорити з дитиною про секс ніколи не рано: "Розмова про секс, сексуальність і тіло з дитинства може допомогти дитині зрозуміти, що секс і сексуальність є здоровими частинами життя".

Експерти зауважили, що дитина повинна знати, що може звернутися до вас за відкритою, чесною та надійною інформацією і що вона не повинна боятися чи соромитися запитувати вас про секс і сексуальність.

До того ж додають фахівці, розмова про секс і сексуальність — це не одноразова подія. Це розмова, яка продовжується й розвивається, коли ваша дитина росте.

Розмова про секс: з чого почати

Спочатку дізнайтеся, що дитина вже знає про статеві стосунки. Наприклад, спитайте: "Як ти думаєш, звідки беруться діти?" або "Що ти чув (чула) про те, звідки беруться діти?".

Якщо ви отримали відповідь і зрозуміли, що у дитини помилкове уявлення про це, виправте будь-яку дезінформацію та наведіть факти. Наприклад, можна сказати "ти майже правий (права). Діти не ростуть у маминому животику. Вони ростуть у спеціальному місці всередині тіла, яке називається маткою".

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Потрібно використовувати розмову як можливість поговорити про власні думки чи почуття. Наприклад: "деякі люди дуже хочуть мати дитину, коли будуть готові. Інші люди взагалі не надто впевнені у народженні дитини".

Як говорити про секс та сексуальність з дітьми

Поясніть речі на рівні розвитку вашої дитини. Наприклад, 6-річна дитина не захоче довго чути пояснення про овуляцію, хоча вона може бути зачарована тим, що з дуже маленьких яйцеклітин може народитися дитина.

Найкраще, щоб ваше пояснення було коротким, фактичним і позитивним. Якщо ви зможете це зробити, ваша дитина відчує, що може повернутися до вас, коли захоче отримати більше інформації.

Використовуйте правильні назви частин тіла

Найкраще використовувати правильні назви, коли ви говорите про частини тіла – наприклад, пеніс, мошонка, яєчка, вульва, піхва. Це допомагає надіслати повідомлення про те, що говорити про ці частини нашого тіла здорово та нормально. І якщо ваша дитина знає правильні назви частин тіла, вона зможе чітко повідомити про своє тіло з вами або такими людьми, як лікарі, якщо їм це потрібно.

Про різницю між чоловіками та жінками можна сказати так: "У деяких людей є пеніси, а у деяких людей вульви".

"Вашій дитині не потрібно, щоб ви були експертом – вашій дитині просто потрібно знати, що вона може запитати вас про що завгодно", – кажуть освітяни.

Якщо ви не знаєте, що сказати, скажіть дитині, що ви раді, що вона запитала, що ви не знаєте відповіді, і що ви шукатимете деяку інформацію та повернетеся до неї. А потім обов’язково поверніться до своєї дитини. Або ви можете шукати відповідь разом.

"Це зміцнює довіру та сигналізує, що ви будете чесними зі своєю дитиною", – пояснили у RaisingChildren.

Також важливо, або обоє з батьків брали участь у дискусіях про секс. Коли всі батьки залучені, діти дізнаються, що це нормально, коли всі говорять про секс і сексуальність. Це може допомогти дітям комфортно говорити про своє тіло, брати на себе відповідальність за сексуальні почуття та спілкуватися під час інтимних стосунків, коли вони підростуть.

Як почати розмову, якщо дитина не питає про секс

Бажано заздалегідь подумати, що сказати, а потім вибрати вдалий час для розмови. Наприклад, якщо хтось говорить про вагітність по телевізору, ви можете сказати: "Раніше по телевізору не говорили про вагітність. Мені стало цікаво, чи знаєте ви, що це?".

Деяким дітям легше розмовляти без зорового контакту, тому ви можете планувати розмову, коли ви з дитиною подорожуєте в машині.

Вам може бути соромно або некомфортно говорити про сексуальність або використовувати такі слова, як "пеніс" або "вагіна", коли говорите про тіла. Тому варто підготуватися, подумавши про те, що вас влаштовує, і спираючись на це. Наприклад, ви можете оминути розмову про секс із проникненням, а почати говорити з дитиною про груди.

Дітям важливо знати різницю між допустимим дотиком і неприйнятним. Переконайтеся, що ваша дитина знає, що вона може сказати "Ні!" на будь-які дотики, яких вона не бажає, і що завжди можна сказати дорослому, якому довіряють, про неприйнятні дотики. Ви можете почати говорити про сексуальне насильство та говорити про згоду, коли ваша дитина ще маленька.

"Бажано почати говорити з дитиною про статеве дозрівання та про те, як тіло змінюється під час статевого дозрівання, задовго до того, як ваша дитина почне статеве дозрівання. Це може бути, коли вашій дитині приблизно 6-8 років", – кажуть експерти.

Зазначається, якщо ваша дитина стикається з секстингом або порнографією, зберігайте спокій. Це може бути нагодою поговорити з вашою дитиною про те, що можна, а що не можна бачити дітям. І розмова про ці проблеми є одним із найкращих способів убезпечити вашу дитину в Інтернеті.

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