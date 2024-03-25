Як відрізнити натуральну шкіру від замінника: топ дієвих методів

Шкіряні вироби – це не просто модно, але й практично. Взуття, сумки та верхній одяг з натуральної шкіри служать набагато довше замінників, адже вони міцніші, стійкі до зношення та мають кращий зовнішній вигляд.

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Однак висока якість має свою ціну. Тому, щоб не витрачати гроші на підробку, важливо вміти відрізняти натуральну шкіру від штучної. Про це пише ТСН.

Ось кілька простих способів, які допоможуть вам зробити правильний вибір:

Зверніть увагу на ціну. Натуральна шкіра не може бути дешевою. Якщо ви бачите взуття або сумку за дуже низькою ціною, ймовірно, це підробка. Перевірте бирку. На ній має бути чітко написано "натуральна шкіра". Уникайте виробів з етикетками "екошкіра", "веганшкіра" або "регенерована шкіра". Огляньте виріб. Натуральна шкіра має неоднорідну текстуру з дрібними порами та зморшками. Штучна ж шкіра зазвичай гладка та блискуча. Перевірте еластичність. Справжня шкіра легко згинається і розтягується, не залишаючи заломів. Проведіть тест водою. Нанесіть кілька крапель води на поверхню виробу. Натуральна шкіра вбере воду і трохи потемніє, а штучна – ні. Використайте вогонь (з обережністю!). Якщо піднести запальничку до натуральної шкіри, вона не постраждає, лише трохи змінить колір. Штучна ж шкіра почне плавитися і видавати неприємний запах.

Пам'ятайте, що жоден з цих методів не дає 100% гарантії. Найкращий спосіб переконатися, що ви купуєте виріб з натуральної шкіри, – це звертатися до перевірених магазинів і брендів.

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Ось ще кілька порад, які допоможуть вам зробити вдалу покупку:

Не купуйте шкіряні вироби на стихійних ринках або в сумнівних магазинах.

Уважно оглядайте товар. Переконайтеся, що на ньому немає дефектів, швів, що розходяться, або нерівномірного фарбування.

Переконайтеся, що на ньому немає дефектів, швів, що розходяться, або нерівномірного фарбування. Попросіть продавця пред'явити сертифікат якості.

Не поспішайте з покупкою. Приміряйте взуття або одяг, щоб переконатися, що вам зручно.

Нагадаємо, ми вже писали, як відновити шкіряне взуття.

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