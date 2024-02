Дієтологи назвали 6 видів насіння, яке варто додати у свій раціон

6 видів насіння, які збагатять ваш раціон. Включення насіння в щоденний раціон - це простий і ефективний спосіб його урізноманітнити та оздоровити.

Додавайте насіння в салати, йогурти, каші, випічку, десерти, соуси. Це простий спосіб покращити ваше самопочуття та оздоровити організм, пише Eat This, Not That.

Чим корисне насіння:

Багате на клітковину, що сприяє травленню, знижує ризик раку товстої кишки та балансує цукор в крові.

Містить багато поживних речовин: білки, вітаміни, мінерали, омега-3 та омега-6 жирні кислоти.

Допомагає боротися з хронічними захворюваннями.

6 найкорисніших видів насіння:

1. Насіння чіа:

Джерело омега-3, що покращує роботу серця.

Знижує рівень холестерину та артеріальний тиск.

2. Лляне насіння:

Бореться з запорами.

Знижує тиск та цукор в крові.

Джерело омега-3.

3. Насіння конопель:

Містить оптимальне співвідношення омега-6 та омега-3.

Запобігає хронічним захворюванням.

4. Кіноа:

Джерело рослинного білка.

Знижує ризик серцево-судинних захворювань.

5. Кунжут:

Містить вітаміни B1, B3, B6, необхідні для обміну речовин.

Має протизапальні та протиракові властивості.

6. Насіння гарбуза:

Багате на білок, магній, цинк, фосфор, калій, селен.

Містить антиоксиданти та корисні жири.

Пам'ятайте:

Різноманітність - запорука успіху.

Не зловживайте насінням, адже воно калорійне.

Починайте з невеликих порцій, щоб не було проблем з травленням.

