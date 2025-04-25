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Вірменський плов: рецепт ануш-плава

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Вірменський плов: рецепт ануш-плава
Вірменський плов: рецепт ануш-плава

Традиційна страва, яку в нашій родині готують на Великдень.

Вона символізує достаток, благополуччя й нове життя.

 Інгредієнти:

 Відварений рис 

 Вершкове масло 

 Родзинки 

 Журавлина

 В’ялений інжир

 Мед 

 Гвоздика мелена

 Куркума 

 Мускатний горіх

 Сіль 

 Приготування:

 Розтопити вершкове масло.

 На пательню додати масло, родзинки, журавлину, інжир і мед.

 Обсмажити до м’якості та аромату.

 Додати спеції: гвоздику, куркуму, мускатний горіх і сіль.

 Вмішати в цю суміш відварений рис і гарно перемішати.

Подавати до столу! 

 

Цей плов — про тепло, свято і смак, що об’єднує родину.

Джерело:instagram.com

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