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Вірменський плов: рецепт ануш-плава
Традиційна страва, яку в нашій родині готують на Великдень.
Вона символізує достаток, благополуччя й нове життя.
Інгредієнти:
Відварений рис
Вершкове масло
Родзинки
Журавлина
В’ялений інжир
Мед
Гвоздика мелена
Куркума
Мускатний горіх
Сіль
Приготування:
Розтопити вершкове масло.
На пательню додати масло, родзинки, журавлину, інжир і мед.
Обсмажити до м’якості та аромату.
Додати спеції: гвоздику, куркуму, мускатний горіх і сіль.
Вмішати в цю суміш відварений рис і гарно перемішати.
Подавати до столу!
Цей плов — про тепло, свято і смак, що об’єднує родину.