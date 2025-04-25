Вірменський плов: рецепт ануш-плава

Традиційна страва, яку в нашій родині готують на Великдень.

Вона символізує достаток, благополуччя й нове життя.

Інгредієнти:

Відварений рис

Вершкове масло

Родзинки

Журавлина

В’ялений інжир

Мед

Гвоздика мелена

Куркума

Мускатний горіх

Сіль

Приготування:

Розтопити вершкове масло.

На пательню додати масло, родзинки, журавлину, інжир і мед.

Обсмажити до м’якості та аромату.

Додати спеції: гвоздику, куркуму, мускатний горіх і сіль.

Вмішати в цю суміш відварений рис і гарно перемішати.

Подавати до столу!

Цей плов — про тепло, свято і смак, що об’єднує родину.