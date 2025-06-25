Принесуть лише витрати: топ три найгірших німецьких кросовери

Німецькі автомобілі давно здобули репутацію надійних і якісних, однак не всі моделі виправдовують очікування власників. Деякі з них часто приносять не задоволення, а значні витрати на ремонт.

BMW X5 другого покоління (E70), який випускався з 2007 по 2013 рік, приваблює зовнішністю, але з роками виявляє чимало проблем. Власники скаржаться на протікання мастила, нестабільну роботу електроніки та ненадійну пневмопідвіску, яка часто виходить з ладу після пробігу у 120 тисяч кілометрів. У дизельних версіях також нерідко виникають проблеми з коробкою передач. Навіть машини зі скрученим пробігом можуть потребувати вкладень у кілька тисяч доларів. Про це пише wheel.news.

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Volkswagen Touareg з дизельним двигуном 3.0 TDI (модельні роки 2010–2016) відомий нестабільною електронікою, проблемною системою рециркуляції вихлопних газів (EGR), недовговічною турбіною та дорогою в обслуговуванні коробкою передач DSG. Після 150 тисяч кілометрів експлуатації рахунки за ремонт можуть перевищити дві тисячі євро.

Mercedes-Benz GLK 220 CDI, який випускався з 2008 по 2015 рік, також має свою частку проблем. Зокрема, автомобіль схильний до корозії, має ненадійні редуктори й двигун OM651 з відомими слабкими місцями. Частими несправностями є вихід з ладу сажового фільтра та паливних форсунок. Вартість ремонту нерідко дорівнює витратам на обслуговування преміальних моделей марки.

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