Найсмачніший шашлик: яке м'ясо обрати
Шашлик
Ще одне відео, яке вже два роки висіло у моїй скарбничці рецептів, але все якось не наважувався його виставити…
Загалом, я люблю смачно поїсти. Найбільше мені подобається розкривати смак продукту, не забиваючи його великою кількістю спецій (але це не стосується традиційної азійської кухні). Тож і з шашликом так - всього потрошку, але обов’язково багато цибулі:
1 кг свинячого ошийку
250 г цибулі
12 г солі
чорний та духмяний мелений перець
трішки гірчиці, ворчестер і/або гострий перець чи паприка
Як на мене, найсмачніша частина для шашлику - ошийок. Нарізаю прямокутниками завтовшки 2,5 см.
Цибулю тонко нарізаю і прямо вичавлюю і мну руками на м’ясо.
Додаю всі інші прянощі (але справді зовсім трішечки), сіль, усе ретельно перемішую і залишаю в холодильнику на ніч (можна й на 2–3), ворчестер можна замінити на соєвий соус.
Перед смаженням відкидаю цибулю, м’ясо можна трохи змастити олією, щоб була красива скоринка.
Розпалюємо багаття, чекаємо, поки залишиться тільки жар, і вже без вогню, повільно смажу-томлю м’ясо на шампурах.
Люблю їсти з овочами гриль або з молодою картоплею. А ви?