Найсмачніший шашлик: яке м'ясо обрати

Шашлик

Ще одне відео, яке вже два роки висіло у моїй скарбничці рецептів, але все якось не наважувався його виставити…

Загалом, я люблю смачно поїсти. Найбільше мені подобається розкривати смак продукту, не забиваючи його великою кількістю спецій (але це не стосується традиційної азійської кухні). Тож і з шашликом так - всього потрошку, але обов’язково багато цибулі:

1 кг свинячого ошийку

250 г цибулі

12 г солі

чорний та духмяний мелений перець

трішки гірчиці, ворчестер і/або гострий перець чи паприка

Як на мене, найсмачніша частина для шашлику - ошийок. Нарізаю прямокутниками завтовшки 2,5 см.

Цибулю тонко нарізаю і прямо вичавлюю і мну руками на м’ясо.

Додаю всі інші прянощі (але справді зовсім трішечки), сіль, усе ретельно перемішую і залишаю в холодильнику на ніч (можна й на 2–3), ворчестер можна замінити на соєвий соус.

Перед смаженням відкидаю цибулю, м’ясо можна трохи змастити олією, щоб була красива скоринка.

Розпалюємо багаття, чекаємо, поки залишиться тільки жар, і вже без вогню, повільно смажу-томлю м’ясо на шампурах.

Люблю їсти з овочами гриль або з молодою картоплею. А ви?