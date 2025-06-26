Ідеальні улюбленці для людей з алергією: породи кішок з якими не будете чхати

Мрія про домашнього улюбленця не повинна згасати через алергію. Деякі породи котів виробляють значно менше алергенів, тому можуть стати добрими компаньйонами навіть для людей із підвищеною чутливістю.

Чому виникає алергія на котів?

Свербіж, нежить, закладеність носа, висипання, а іноді навіть задуха — типовий набір симптомів при алергії на котів, яка зустрічається вдвічі частіше, ніж на собак. Але причиною є не шерсть, як дехто вважає, а білок Fel d 1, що міститься у слині, шкірі та сечі тварини. За словами експертів, саме він осідає в повітрі після того, як кіт вилизує своє хутро, і викликає алергічну реакцію. Про це пише видання Martha Stewart.

Чи існують гіпоалергенні породи?

Повністю гіпоалергенних котів не буває, але деякі породи дійсно виробляють менше Fel d 1 або мають особливості, які зменшують ризик появи симптомів. Ветеринари й фелінологи рекомендують спершу провести "тест-знайомство" з твариною — провести кілька годин поруч, щоби оцінити реакцію організму.

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Породи котів, які підходять людям з алергієюСибірська

Попри густу й довгу шерсть, має один із найнижчих рівнів Fel d 1. Часто не викликає симптомів навіть у чутливих людей. Характер — ласкавий, розумний і грайливий.

Балінезійська

Ця довгошерста варіація сіамської кішки майже не линяє й виробляє менше алергенів. Дуже комунікабельна й чутлива до настроїв власника.

Орієнтальна короткошерста

Має гладеньку шерсть, практично не линяє. Підходить алергікам завдяки мінімальному рівню алергенного пилу. Енергійна, з характером.

Девон-рекс

Кучерява шерсть, яка майже не випадає. Через низький рівень шкірного жиру потребує регулярного догляду, особливо за лапами й вухами.

Корніш-рекс

Активна, грайлива порода з хвилястою шерстю без підшерстя. Не залишає багато шерсті вдома, що зменшує поширення алергенів.

Сфінкс

Порода без шерсті або з легким пушком. Хоч і не ідеальна, але через відсутність хутра білки поширюються повільніше. Потребує частого купання.

Російська блакитна

Має щільну, але не пухку шерсть і виробляє мало Fel d 1. Спокійна, незалежна й підходить для тих, хто часто зайнятий.

Бенгальська

Коротка, щільна шерсть і висока активність. Офіційних даних про рівень алергену мало, але багато власників повідомляють про відсутність реакцій.

Колор-пойнт короткошерстий

Родич сіамської кішки з гладкою, блискучою шерстю, яка майже не линяє. Дуже товариська та "розмовляє" з господарем.

Яванська

Має тонке хутро без підшерстя, не схильне до линяння. Інтелігентна, легко навчається й чудово розпізнає інтонації.

Як зменшити рівень алергенів у домі?

Купайте кота раз на 1–2 тижні — це знижує рівень Fel d 1 на 50–80%.

Мийте руки після контакту з твариною.

Часто прибирайте: використовуйте пилотяги з HEPA-фільтром, очищувачі й зволожувачі повітря.

Обмежте доступ кота до спальні.

Використовуйте захисні чохли для подушок і матраців.

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