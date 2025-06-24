Як працює памʼять у собак та чи багато вони запамʼятовують

За словами фахівців із поведінки тварин, найбільш дослідженим видом пам’яті у собак є асоціативна. Саме завдяки їй пес пов’язує певні об’єкти, звуки чи дії з подіями або наслідками. Наприклад, побачивши повідець, собака одразу розуміє, що попереду прогулянка. Або коли чує слово "смаколик" — очікує винагороду. Цей принцип лежить в основі дресирування.

Видання Daily Paws спробувало розібратися в цьому питанні. Попри те, що ми не можемо напряму запитати у собаки: "Ти це пам’ятаєш?", численні наукові дослідження та спостереження дозволяють наблизитися до відповіді.

Окремі дослідження також припускають, що у собак може бути зачаткова форма епізодичної пам’яті — здатність згадувати події, які стались у минулому. Наприклад, вони можуть пам’ятати, де сховали іграшку або впізнати людину через кілька років розлуки.

Відчуття часу у собак не схоже на людське, адже вони не орієнтуються на годинник. Але вони прекрасно запам’ятовують послідовність і регулярність подій. Вони вловлюють звички господаря — наприклад, ранкові збори можуть асоціюватися з вашим від’їздом, тому собака нервує ще до того, як ви вийшли з дому.

Запам’ятовування людей у собак відбувається головно через запах. Для них нюх — основний спосіб пізнання світу. Саме запах дозволяє впізнати господаря після довгої розлуки, запам’ятати інших людей, місця або навіть пов’язати аромати з емоційними подіями. Наприклад, запах медичного закладу може викликати тривогу, бо асоціюється з болем.

Собаки також запам’ятовують травматичний досвід. Негативні події, як-от насильство чи покинутість, можуть залишити глибокі сліди у вигляді страху перед певними об’єктами, звуками чи людьми. Але важливо знати, що з такими реакціями можна працювати — поступове позитивне підкріплення допомагає тварині переосмислити ці спогади.

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З віком у собак, як і у людей, може розвиватися когнітивна дисфункція — стан, схожий на деменцію. Вона проявляється дезорієнтацією, змінами у сні, зниженням соціальної активності та проблемами з гігієною. Проте пам’ять собаки можна підтримувати й тренувати: регулярні команди з винагородою, ігри-головоломки, пошукові завдання, а також стабільний режим дня допомагають зберігати ментальну активність і орієнтацію в часі.

Нагадаємо, ми вже писали,які породи собак мають хороший нюх.