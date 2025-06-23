Вони є чудовими мисливцями: які породи собак мають хороший нюх

У світі існує безліч порід собак, але деякі з них особливо вирізняються надзвичайно чутливим нюхом. Їх виводили спеціально для того, щоб допомагати людям у пошуку здобичі або небезпечних речовин.

Видання The Scotsman з посиланням на American Kennel Club назвало десять собак із найкращим нюхом. Лабрадори-ретривери відомі не лише здатністю шукати наркотики чи вибухівку — вони також допомагають лікарям виявляти рак або попереджати про різке зниження рівня цукру в крові у пацієнтів.

Бладхаунди мають вражаючі 300 мільйонів нюхових рецепторів, що робить їх незамінними у пошуку як предметів, так і злочинців.

Басет-гаунди користуються своїми довгими вухами, щоб спрямовувати запахи до носа, а шкіра під підборіддям допомагає їм краще фіксувати сліди.

Чорно-підпалі кунхаунди були виведені у США для того, щоб переслідувати дичину на великі відстані. Їхній гавкіт стає частішим у міру наближення до цілі.

Англійських пойнтерів високо цінують мисливці, адже ці собаки не лише вловлюють запахи здобичі, а й вміють точно вказати на її розташування.

Біглі колись допомагали полювати на лисиць за десятки кілометрів, а сьогодні вони ефективно працюють на митниці, виявляючи контрабанду.

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Золотисті ретривери мають надзвичайну здатність знаходити їжу, навіть якщо вона захована у герметичних контейнерах. Це особливо корисно, коли в родині є діти з алергією, наприклад, на арахіс — собака може попередити про небезпеку.

Бельгійські вівчарки малінуа швидко реагують на запахи наркотиків або вибухових речовин, точно вказуючи господарю місце їх розташування.

Німецькі вівчарки, спочатку виведені для випасу худоби, нині успішно служать у поліції, армії та рятувальних командах, завдяки 225 мільйонам нюхових рецепторів.

Англійські спрингер-спанієлі, створені для полювання, багато років допомагають у виявленні вибухівки, фальшивих грошей, тіл і навіть зниклих людей завдяки своєму винятковому нюху.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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