Буде великий та солодкий: городники порадили дієве підживлення для перцю

Перець має слабку кореневу систему, тому одразу після висаджування потребує підживлення для кращої адаптації. Коли рослина починає активно розвиватися, біля основи з’являються пасинки — бічні пагони.

Якщо вчасно не видалити зайві листя та гілки, ріст перцю буде уповільненим, і плодоносити він майже не буде. Автор YouTube-каналу "Все своє" поділився порадами щодо правильного догляду за перцем на городі.

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Пасинкування дозволяє спрямувати всі сили рослини на розвиток основного стебла, що сприяє активнішому зростанню та кращому врожаю.

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