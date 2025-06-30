Коти теж це вміють: як домашні улюбленці вибачаються перед господарем
Турботливі власники котів знають: ці граційні й незалежні створіння мають свій характер, але навіть вони здатні показати, що шкодують про свою поведінку. Хоча вибачення у виконанні пухнастиків виглядають зовсім не так, як у людей, деякі сигнали видають їхнє бажання примирення.
Новини.LIVE розповідає, як саме коти "вибачаються" перед господарями і які жести свідчать про те, що улюбленець намагається налагодити стосунки.
Як коти показують, що шкодують
Поширена думка, що коти не відчувають провини і завжди діють на власний розсуд. Проте господарі добре знають: якщо кіт завинив і помічає вашу образу, він починає вести себе по-особливому.
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Коли тварина хоче примирення, вона може:
- Обережно підійти та уважно дивитися вам в очі;
- Тертися об ноги, обличчя або ніжно муркотіти, часом — облизувати вас;
- Лягати на спину, демонструючи відкриту шию — це жест довіри;
- Ставати менш активною, мовчки спостерігаючи за вашою реакцією;
- Залізти на коліна або торкнутися вас хвостом, щоб відновити контакт.
Навіть коли кіт просто сидить поблизу й дивиться зосереджено, а потім підходить — це спосіб показати, що йому небайдужі ваші емоції.
Хоч коти й не вибачаються словами, вони чудово вміють лагідно відновити емоційний зв’язок із господарем і зняти напруження у стосунках.
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