Коти теж це вміють: як домашні улюбленці вибачаються перед господарем

Турботливі власники котів знають: ці граційні й незалежні створіння мають свій характер, але навіть вони здатні показати, що шкодують про свою поведінку. Хоча вибачення у виконанні пухнастиків виглядають зовсім не так, як у людей, деякі сигнали видають їхнє бажання примирення.

Новини.LIVE розповідає, як саме коти "вибачаються" перед господарями і які жести свідчать про те, що улюбленець намагається налагодити стосунки.

Як коти показують, що шкодують

Поширена думка, що коти не відчувають провини і завжди діють на власний розсуд. Проте господарі добре знають: якщо кіт завинив і помічає вашу образу, він починає вести себе по-особливому.

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Коли тварина хоче примирення, вона може:

Обережно підійти та уважно дивитися вам в очі;

та уважно дивитися вам в очі; Тертися об ноги, обличчя або ніжно муркотіти, часом — облизувати вас;

об ноги, обличчя або ніжно муркотіти, часом — облизувати вас; Лягати на спину , демонструючи відкриту шию — це жест довіри;

, демонструючи відкриту шию — це жест довіри; Ставати менш активною , мовчки спостерігаючи за вашою реакцією;

, мовчки спостерігаючи за вашою реакцією; Залізти на коліна або торкнутися вас хвостом, щоб відновити контакт.

Навіть коли кіт просто сидить поблизу й дивиться зосереджено, а потім підходить — це спосіб показати, що йому небайдужі ваші емоції.

Хоч коти й не вибачаються словами, вони чудово вміють лагідно відновити емоційний зв’язок із господарем і зняти напруження у стосунках.

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