Не вдарять по гаманцю: названо топ найкращих машин 2025 року

Недорогі автомобілі стабільно залишаються популярними серед покупців нових машин, і 2025 рік не став винятком. Попри загальне подорожчання автотранспорту, фахівці склали різноплановий рейтинг кращих моделей, доступних на ринку цього року.

Британські експерти протягом року проводили тестування та оцінювання, щоб визначити найуспішніші авто за різними категоріями — від бюджетних до преміальних, від міських до спортивних. Про це пише Autocar.

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ТОП бюджетних моделей 2025 року:

Skoda Superb Combi — просторий та практичний варіант;

— просторий та практичний варіант; Dacia Duster — беззаперечний лідер серед недорогих кросоверів;

— беззаперечний лідер серед недорогих кросоверів; Volkswagen Golf eHybrid — гібрид для міста та траси;

— гібрид для міста та траси; Kia EV3 — доступний електрокар нового покоління;

— доступний електрокар нового покоління; Fiat Grande Panda — ідеальний міський компакт.

Повний перелік найкращих авто 2025 за версією Autocar:

Porsche 911 S/T — головний переможець року;

— головний переможець року; Skoda Superb Combi — серед найкращих універсалів;

— серед найкращих універсалів; Hyundai Ioniq 5 N — електричний хетчбек з акцентом на динаміку;

— електричний хетчбек з акцентом на динаміку; Alpine A290 — спортивний електрокар року;

McLaren Artura — найкращий водійський автомобіль;

— найкращий водійський автомобіль; Lamborghini Revuelto — найвражаючіша модель для поціновувачів;

— найвражаючіша модель для поціновувачів; Dacia Duster — найкращий бюджетник;

— найкращий бюджетник; VW Golf eHybrid — гібрид року;

— гібрид року; Kia EV3 — електромобіль року;

— електромобіль року; Fiat Grande Panda — кращий компактний автомобіль;

— кращий компактний автомобіль; Land Rover Defender Octa — позашляховик року.

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