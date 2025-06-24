Знищить весь врожай: як захистити малину від довгоносика
Малина — одна з найулюбленіших літніх ягід, однак її врожай часто опиняється під загрозою через малинового довгоносика. Цей невеликий жук здатен завдати значної шкоди: він пошкоджує бутони, квіти та зав'язі, що призводить до втрати частини ягід.
У період цвітіння застосовувати хімічні засоби небезпечно — вони можуть зашкодити не лише рослинам, а й корисним комахам. Саме тому надійною альтернативою стають перевірені народні методи, про які розповідає УНІАН.
Хто такий малиновий довгоносик
Це невеликий темно-сірий або чорний жук із характерним хоботком. Самки відкладають яйця у бутони малини, і вже згодом з’являються личинки, які знищують урожай. Якщо вчасно не вжити заходів, довгоносик може суттєво знизити врожайність кущів.
Народні засоби проти шкідника
Часниковий настій Подрібніть 200 г часнику, залийте 1 літром води та залиште настоюватися на добу. Отриманим розчином обприскуйте малину — різкий запах ефективно відлякує шкідника.
Відвар полину Кілограм свіжого полину залийте 3 літрами води, доведіть до кипіння, варіть 10 хвилин. Після охолодження і процідження доведіть об’єм до 10 л. Цей гіркий настій неприємний для довгоносиків, і вони оминають рослини.
Гірчичний розчин 100 г сухої гірчиці розчиніть у 3 літрах теплої води. Отриманим розчином обробляйте кущі — гірчиця має відлякувальні властивості.
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Додаткові способи профілактики
- Природні відлякувачі: Посипайте землю біля кущів деревною золою, садіть поруч чорнобривці, нагідки або часник — ці рослини не до вподоби шкідникам.
- Природні вороги шкідників: Приваблюйте до саду птахів (горобців, синиць) та корисних комах (жужелиць), встановлюючи годівниці, поїлки або будиночки. Вони допомагають природно зменшити кількість шкідників.
- Правильний час обробки: Найефективніше обприскувати рослини рано вранці або ввечері в суху погоду без спеки — так засоби діятимуть довше.
- Осіннє прибирання: Не забувайте восени прибирати опале листя, обрізати старі пагони й знищувати потенційні місця зимівлі шкідників.
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