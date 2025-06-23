Деруни з м'ясом: смачно та поживно

Друзі, кожного разу після таких складних подій намагаюсь зібрати себе до купи… І кожного разу мені допомагає приготування їжі, смачної, запашної домашньої їжі… Може вона нагадує ті спокійні часи дитинства, коли мама готувала на кухні, а ми підходили і зʼїдали ті деруни один за одним, вони навіть не встигали охолонути, але ж як смачно було… Зігрівайте свої серця із середи, а я продовжую робити те, що вмію і люблю. Я знаю, що ви чекаєте і готуєте зі мною.

Деруни з м’ясом

1 кг картоплі

1 цибулина

50 г яйця (1 шт.)

сіль (за смаком)

перець (за смаком)

Начинка:

300 г курячого фаршу (можна замінити)

1 цибулина

сіль (за смаком)

перець (за смаком)

рослинна олія (для смаження)

Технологія приготування:

Чистимо картоплю та натираємо на дрібній терці.

Потрібно віджати натерту картоплю, щоб прибирати зайву вологу.

Одну цибулю натираємо на дрібній терці для фаршу, а іншу для дерунів.

Додаємо половину натертої цибулі без соку до картоплі.

Іншу половину з соком до фаршу, щоб зробити його більш соковитим.

Додаємо до фаршу сіль, перець та перемішуємо.

До картоплі додаємо сіль, яйце та перемішуємо.

Формуємо деруни. Беремо невелику кількість картоплі, приплюскуємо на долоні, зверху викладаємо фарш, загортаємо фарш у картоплю та знову приплюскуємо, щоб він добре просмажився.

Розігріваємо пательню, додаємо рослинну олію та викладаємо сформовані деруни. Смажимо з обох боків до золотавої скоринки.

Вкінці накриваємо кришкою та смажимо ще 2 хвилини, щоб фарш приготувався.

Перекладаємо деруни на тарілку та смакуємо.

Обіймаю вас ❤️