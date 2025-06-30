Бендерики з куркою та сиром: рецепт
Це щось новеньке, такого ми з вами ще не готували. Все легко та просто, а смакує, ммм… Моя родина їх просто обожнює. То ж приготуйте і для своїх цю смакоту! Вони вам будуть вдячні))
Тісто:
500 мл теплого молока
225 г борошна
40 г вершкового масла
150 г яєць (3 шт)
5 г цукру і 5 г солі
Начинка:
500 г курячого фаршу
100 г цибулі
100 г твердого сиру
сіль, перець
+ олія для смаження
Додатково:
3 яйця
борошно
Змішайте яйця з цукром та сіллю - вимішайте вінчиком.
Вилийте половину теплого молока, всипте борошно, перемішайте. Додайте другу частина молока.
Влийте розтоплене вершкове масло, вимішайте.
Смажте млинці з обох боків.
Для начинки змішати: фарш, натерту цибулю, натертий сир, сіль, перець.
Розрізаю млинець навпіл. На один край викладаю столову ложку начинки, складаю в трикутники як на відео.
Обваляйье бердерик спочатку в борошні, потім в яйці, обсмажте з обох боків.
Викладіть на деко і випікайте 180 градусів - 10 хвилин.