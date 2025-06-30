Бендерики з куркою та сиром: рецепт

Це щось новеньке, такого ми з вами ще не готували. Все легко та просто, а смакує, ммм… Моя родина їх просто обожнює. То ж приготуйте і для своїх цю смакоту! Вони вам будуть вдячні))

Тісто:

500 мл теплого молока

225 г борошна

40 г вершкового масла

150 г яєць (3 шт)

5 г цукру і 5 г солі

Начинка:

500 г курячого фаршу

100 г цибулі

100 г твердого сиру

сіль, перець

+ олія для смаження

Додатково:

3 яйця

борошно

Змішайте яйця з цукром та сіллю - вимішайте вінчиком.

Вилийте половину теплого молока, всипте борошно, перемішайте. Додайте другу частина молока.

Влийте розтоплене вершкове масло, вимішайте.

Смажте млинці з обох боків.

Для начинки змішати: фарш, натерту цибулю, натертий сир, сіль, перець.

Розрізаю млинець навпіл. На один край викладаю столову ложку начинки, складаю в трикутники як на відео.

Обваляйье бердерик спочатку в борошні, потім в яйці, обсмажте з обох боків.

Викладіть на деко і випікайте 180 градусів - 10 хвилин.