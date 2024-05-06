Чим поливати редиску, щоб отримати багатий врожай: корисні поради

Редис – це смачний і швидкорослі овоч, який користується популярністю у багатьох дачників. Однак під час поливу часто роблять помилки, рясно заливаючи грядки водою.

Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, як правильно поливати редис. Анастасія Коврижних, агроном і ландшафтний дизайнер, поділилася своїми порадами з цього приводу.

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Регулярність і помірність – головні умови

Редис любить вологу, але не переносить її надлишку. Тому важливо підтримувати регулярний і помірний полив.

Ґрунт має бути вологим, але не залитим водою, щоб уникнути гниття коренів та інших проблем.

Використовуйте теплу воду

Для поливу редису рекомендується використовувати теплу воду, особливо на початку росту. Це допоможе швидше прорости насінню та стимулює ріст коренів.

Завдяки цьому редис буде розвиватися швидше і дозрівати раніше, що призведе до збільшення врожаю.

Мульчування для збереження вологи

Мульчування ґрунту навколо рослин редису – це ще один ефективний спосіб збільшити урожай. Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігає її випаровуванню та підтримує оптимальну температуру для росту рослин.

Також мульча допомагає боротися з бур'янами, які дуже активні навесні і можуть завдати серйозної шкоди росту всіх рослин.

Рідкісний полив

Фахівці рекомендують використовувати рідкісний полив для редису. Це означає, що краще поливати редис рідше, але рясно, ніж робити це часто і малою кількістю води.

Такий підхід сприяє глибокому проникненню вологи в ґрунт і розвитку міцних і здорових коренів, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення врожаю.

Підживлення

У воду для поливу можна додавати добрива з фосфором або калієм. Використання азотних добрив недопустимо, адже мета – отримати не зелену листву, а коренеплоди.

Звичайно, якщо ґрунт родючий і пухкий, вносити добрива зовсім не обов'язково.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

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